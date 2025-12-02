Подробно търсене

Шестима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР

Петра Куртева
Шестима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР
Шестима души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР
Снимка: кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова, архив
София,  
02.12.2025 07:46
 (БТА)

Загинали са шестима души при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. Ранени са 35 души. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 29.

В София са регистрирани 47 леки катастрофи и седем тежки, загинали са трима, а ранени са 12 души. 

От началото на месеца са станали 29 катастрофи с шест загинали и 35 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6174, загиналите са 420, а ранените 7687. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 12 по-малко  загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:00 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация