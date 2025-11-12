Благотворителен концерт в Ямбол ще събира средства за лечението на 12-годишната Дария Николова

Под мотото „Доброто зове – зарадвай дете!“ на 24 ноември от 18:00 ч. в голямата зала на Община Ямбол ще се състои благотворителен концерт в подкрепа на 12-годишната Дария Николова, която се бори с наследствена моторно-сензорна невропатия – тежко генетично заболяване, засягащо мускулите и двигателните ѝ способности. Това съобщи за БТА 18-годишният Станислав Георгиев, който е сред организаторите.

Концертът се организира от Народно читалище „Умение – 2003“. Ще участват възпитаници на школите по поп и джаз пеене, танцов състав „Радика“, школите по народно пеене „Росица“ и по рисуване „Слънце“ към читалището. Специални гости ще бъдат певицата Ралица Грудева и младата изпълнителка Поля Иванова. Във фоайето на залата ще се продават и картини, като събраните средства също ще бъдат дарени за каузата.

За лечението на Дария са необходими 30 хил. евро, а сумата е непосилна за семейството ѝ. Надежда дават лекари от клиника в Турция, с възможности за лечение и терапии, които биха могли да помогнат за подобряване на състоянието ѝ, както и да има шанс за по-добро бъдеще, посочи Станислав Георгиев.

Билети за концерта могат да бъдат закупени на различни локации в града, както и на място във фоайето на залата в деня на събитието. Целта е чрез музика и изкуство да се съберат средствата за лечението и да бъде подарена надежда на едно дете, което мечтае за нормално детство, посочиха организаторите.