Не са установени аварии в работата на „Кроношпан“ и превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух във Велико Търново през нощта

Не са установени аварии в работата на „Кроношпан“ и превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух във Велико Търново след проверката късно снощи, съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Велико Търново. Проверката е назначена след постъпили сигнали на граждани за разпространението на пушек и миризми от дейността на инсталация за производство на дървесни плоскости.

Не е установено разпространение на миризми, характерни за производството на завода, се посочва в становището на институцията, разпространено в медиите. В късните часове във вторник плътни изпарения и миризми от комините на дървопреработвателен завод във Велико Търново причиниха тревога на жителите на града. Кметът Даниел Панов заяви в своя фейсбук профил, че е изискал незабавна и спешна среднощна проверка на "Кроношпан" заради сигнали за задимяване и силни миризми.

От РИОСВ посочиха, че причината е рязкото понижаване на температурите, което води до промяна на атмосферното налягане. Опасност от обгазяване няма, на спешните телефони на РИОСВ няма постъпили сигнали, няма и авария на площадката на завода, каза снощи за БТА директорът на регионалната екоинспекция Станислав Станчев.

Днес от институцията излязоха със становище, че след анализ на данните от автоматичната измервателна станция (АИС) за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в Детска градина ,,Рада Войвода“ в кв. ,,Чолаковци“, по показатели фини прахови частици (ФПЧ10) и формалдехид, за периода от 00:00 часа на 4 ноември до 9:00 часа на 5 ноември в няколко квартала показва, че няма превишени нормите, съгласно изискванията на националното законодателство.

При извършена проверка на територията на инсталацията на предприятието е установено, че линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) е в работен режим, а линията за производство на плочи от дървесни влакна (MDF) е в процес на въвеждане в работен режим след профилактика. Към линията за производство на плочи от дървесни влакна работи съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 MW (котел "Винке"), като сушилнята към линията е в процес на пускане и настройка. Пресата към линия за производство на МДФ не е работила по време на проверката. На площадката не са възниквали аварийни ситуации, е посочено в резултатите от проверката на екоинспекцията.

Информацията за регистрираните осреднени половинчасови стойности по показателя за общ органичен въглерод от системите за непрекъснато измерване на емисиите в атмосферния въздух за три изпускащи устройства за анализирания период не показва превишения на нормите за допустими емисии, определени с Комплексното разрешително №570-Н0/2018 г. на дружеството. Пречиствателните съоръжения към всички източници на емисии работят в оптимален режим, няма установени отклонения от показателите, гарантиращи тяхната нормална работа, твърдят от институцията.

През септември тази година министърът на околната среда и водите Манол Генов беше във Велико Търново по покана на кмета Даниел Панов и на комисията към Общинския съвет, която следи процедурите и мерките по решаването на проблема с въздуха в града заради производството на "Кроношпан". На срещата бяха набелязани мерки за промяна на комплексното разрешително на завода.

През октомври във Велико Търново се състоя протестно шествие с искане за налагане на принудителна административна мярка за спиране на производството на завод "Кроношпан".