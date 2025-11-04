Окръжният съд в Благоевград постанови постоянна мярка „лишаване от свобода“ за 63-годишен мъж от Сатовча

Окръжният съд в Благоевград постанови постоянна мярка „лишаване от свобода“ за 63-годишен мъж от село Сатовча, съобщиха от пресцентъра на съда. Мъжът е признат за виновен, че е направил опит да убие полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения.

Инцидентът е станал на 24 август 2024 г., около 8:20 ч., на площада в Сатовча. Мъжът е нападнал с нож младши полицейски инспектор от участъка в селото, който по това време е бил на работа и е охранявал обществения ред. Нападателят е нанесъл удар с нож в гърдите на полицая и му причинил порезна рана. Опитът за убийство е останал недовършен по независещи от него причини.

Съдът постанови подсъдимият да изтърпи осем години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим. Той трябва да заплати и направените по делото разноски.

Делото е разгледано по съкратената процедура, тъй като подсъдимият е признал фактите, изложени в обвинителния акт. Присъдата може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в София в 15-дневен срок.

Окръжният съд в Благоевград постанови и постоянна мярка „лишаване от свобода“ за мъж и жена от Гоце Делчев. Те са признати за виновни в извършване на убийство на 41-годишен мъж от Гоце Делчев.