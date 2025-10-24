Подробно търсене

Преговорите с Катар и Оман за доставка на изтребители „Юрофайтър“ вървят добре, каза турският президент

София Ангелова
Илюстративна снимка: АП, Bernat Armangue
Анкара,  
24.10.2025 14:35
 (БТА)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза, че е обсъдил плановете на Турция да придобие изтребители „Юрофайтър Тайфун“ (Eurofighter Typhoon) от Катар и Оман по време на обиколката си в Залива тази седмица, като отбеляза, че разговорите вървят добре, предаде Ройтерс.

Новинарската агенция съобщи в сряда, че Анкара е предложила на европейските си партньори и на САЩ начини, чрез които бързо да се снабди с изтребители, на фона на преговорите за закупуване на 40 „Юрофайтър Тайфун“, произвеждани от консорциум, в който участват Германия, Великобритания, Испания и Италия, както и на американски F-16 и F-35.

Източник, запознат с въпроса, каза, че според споразумение, което е напът да бъде сключено с Великобритания и други европейски страни за „Юрофайтър Тайфун“, Турция ще получи незабавно 12 от изтребителите, макар и употребявани, от предишните купувачи Катар и Оман, за да задоволи непосредствените си нужди. 

Ердоган бе на посещения в Кувейт, Катар и Оман тази седмица.

Пред репортери в самолета на връщане от Оман Ердоган каза, че Турция продължава да преговаря с Катар и Оман за придобиването на изтребителите и че дискусиите, които включват „много технически подробности“, вървят в „положителна посока“.

„Искаме да приключим преговорите бързо и с Божията воля да направим военновъздушните ни сили много по-силни. Военновъздушните ни сили ще станат много по-силни с тези изтребители,“ каза той според стенограма на коментара му, разпространен от президентството.

/МИД/

