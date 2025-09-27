АТА: Използването на изкуствен интелект в медицината е приоритет за албанското правителство

Европейското дружество по урогенитална радиология (ESUR) провежда годишния си конгрес в Стокхолм, където лекари и експерти от цял свят обсъждат иновациите и образованието в областта на образната диагностика на рака на матката, яйчниците, бъбреците, пикочния мехур и простатата, съобщи специално за БТА агенция АТА.

Министърът на здравеопазването и социалното благосъстояние Евис Сала в лекцията си „Изкуствен интелект в гинекологичната онкология: предизвикателства и възможности“ подчерта, че изкуственият интелект (AI) може да спомогне за по-бързо и по-точно поставяне на диагнози, като заяви, че използването на AI в медицината е приоритет на албанското правителство.

„Изкуственият интелект може да ускори процеса на сканиране и интерпретиране на изображения, така че повече пациенти да могат да се възползват от качествено здравно обслужване, без да чакат дълго“, заяви министър Сала.

Друга обещаваща област е изборът на най-подходящото лечение за всяка жена, за да се избегнат терапии, които може да не са толкова ефективни, колкото други.

По време на ESUR 2025 беше подчертано, че сътрудничеството между радиолозите и надежден изкуствен интелект може да доведе до значителни подобрения в грижите за жените, засегнати от рак.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)