Турската централна банка понижи основния си лихвен процент от 43 на 40,5 процента
Турската централна банка понижи основния си лихвен процент от 43 на 40,5 процента на фона на нарастващото политическо напрежение в страната, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.
Същевременно лихвеният процент по овърнайт кредитите беше намален от 46 на 43,50 процента, а лихвеният процент по овърнайт заемите беше намален от 41,50 на 39 процента.
Решението на банката идва след като основният ѝ лихвен процент бе понижен с 3 процентни пункта през юли, отбелязва „Тюркийе тудей“.
