Турската централна банка понижи основния си лихвен процент от 43 на 40,5 процента на фона на нарастващото политическо напрежение в страната, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Същевременно лихвеният процент по овърнайт кредитите беше намален от 46 на 43,50 процента, а лихвеният процент по овърнайт заемите беше намален от 41,50 на 39 процента.

Решението на банката идва след като основният ѝ лихвен процент бе понижен с 3 процентни пункта през юли, отбелязва „Тюркийе тудей“.