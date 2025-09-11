Подробно търсене

Турската централна банка понижи основния си лихвен процент от 43 на 40,5 процента 

Кристиан Стратев
Турската централна банка понижи основния си лихвен процент от 43 на 40,5 процента 
Турската централна банка понижи основния си лихвен процент от 43 на 40,5 процента 
Снимка: AP/Photo Francisco Seco. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
11.09.2025 14:50
 (БТА)

Турската централна банка понижи основния си лихвен процент от 43 на 40,5 процента на фона на нарастващото политическо напрежение в страната, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“. 

Същевременно лихвеният процент по овърнайт кредитите беше намален от 46 на 43,50 процента, а лихвеният процент по овърнайт заемите беше намален от 41,50 на 39 процента.

Решението на банката идва след като основният ѝ лихвен процент бе понижен с 3 процентни пункта през юли, отбелязва „Тюркийе тудей“. 

/ВН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:17 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация