Подробно търсене

Българка на 61 години е загинала след сблъсък с пожарен камион в Кератеа, Гърция

Магдалена Димитрова
Българка на 61 години е загинала след сблъсък с пожарен камион в Кератеа, Гърция
Българка на 61 години е загинала след сблъсък с пожарен камион в Кератеа, Гърция
Снимка: Мелина Христова, БТА. Изображението е илюстративно.
Атина,  
14.08.2025 10:15
 (БТА)

Българка на 61 години е загинала от раните си, след като управляваният от нея автомобил се е сблъскал с пожарен камион в Кератеа, южно от гръцката столица Атина, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Инцидентът е станал в сряда следобяд. Жената е била транспортирана към болнично заведение в Атина, но е починала скоро след пристигането си там.

Двама пожарникари, които са се намирали в камиона при сблъсъка, са пострадали леко и са били транспортирани към друго болнично заведение.

От гръцката полиция съобщиха, че шофьорът на пожарния камион е бил арестуван и по-късно освободен по заповед на прокурор.

 

/МИД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:31 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация