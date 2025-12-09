Наблюдава се недостиг на евро в обменните бюра в Белград заради повишено търсене, съобщават сръбските медии

В социалните мрежи в последните дни се разпространяват твърдения, че закупуването на евро от обменни бюра в сръбската столица Белград е силно затруднено или направо невъзможно, съобщават сръбските медии. Репортери на портала "Нова" провериха ситуацията на място, посещавайки обмени пунктове в различни части на града.

По думите на служители в обменни бюра през последната седмица се наблюдава необичайно силно търсене на европейската валута, което е довело до недостиг и рязко повишаване на курса. Продажната цена в отделни обменни бюра първоначално е достигнала 118 динара за евро, а впоследствие 118,5 динара. За сравнение, официалният среден курс на Националната банка на Сърбия остава 117,39 динара, отбелязва "Нова".

На въпроса дали могат да продадат евро, служителите в няколко обменни бюра са дали сходни отговори на репортерите на портала – валутата е налична в ограничени количества или липсва напълно. В пункт в Нови Белград екипът на медията е получил предложение да остави телефон за обратна връзка при зареждане на нови количества. В друго обменно бюро са заявили, че могат да продадат между 50 и 100 евро, но по-големи суми са недостъпни.

"Откакто курсът скочи, има недостиг. Когато ситуацията се нормализира през следващите дни или седмици, вероятно ще има повече", коментира служител пред екипа на "Нова".

Подобна е картината и в централните райони на столицата, отбелязва медията. Според репортерите в обменно бюро в централната част на града е имало едва 270 евро, а служители от обекта са заявили, че хора са идвали да купуват евро през целия ден.

По думите на обслужващ персонал в други обменни бюра масовото купуване на евро през предходната седмица е основната причина за покачването на курса и липсата на валута в касите. Очакванията са, че ситуацията може да се стабилизира в зависимост от това дали и в какъв обем гражданите ще продължат да обменят динари в евро през следващите дни.