Литва съобщи, че Полша е съгласна да отложи отварянето на границата си с Беларус

Елена Инджева
Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене. Снимка: АП/Mindaugas Kulbis
Вилнюс,  
30.10.2025 14:03
Литовската министър-председателка Инга Ругиниене съобщи днес, че нейният полски колега Доналд Туск е съгласен да отложи отварянето на граничните пунктове на границата между Полша и Беларус, предаде Ройтерс.

В разговор вчера двамата са се договорили да съгласуват действията си по отношение на граничните пунктове с Беларус, каза на пресконференция Ругиниене.

Литва, член на НАТО и Европейския съюз, тази седмица затвори сухопътната си граница с Беларус до края на ноември в отговор на контрабандни балони, преминали във въздушното пространство на Балтийската република през границата ѝ с Беларус.

Възможно е в средата на ноември Полша да отвори още гранични пунктове с Беларус, съобщи Полската агенция по печата (ПАП), като се позова на говорител на полското правителство.

 

Свързани новини

28.10.2025 11:08

Лукашенко каза, че затварянето на гранични пунктове от страна на Литва е "абсурдно"

Президентът на Беларус Александър Лукашенко разкритикува днес Литва за това, че затваря гранични пунктове с Беларус и каза, че това е "абсурдно", предаде Ройтерс. Лукашенко обвини Вилнюс, че води хибридна война, съобщиха руски
27.10.2025 22:31

Фон дер Лайен нарече случаите с балоните с хелий над Литва "хибридна заплаха"

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че Европа изразява пълна солидарност с Литва на фона на продължаващите нарушения на въздушното ѝ пространство от балони, пренасящи хелий, съобщи Ройтерс.
27.10.2025 12:40

Литва ще сваля контрабандните балони, идващи от Беларус, заяви министър-председателката Инга Ругиниене

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене заяви, че властите ще започнат да свалят идващите от Беларус балони с хелий на контрабандисти, които през последните дни неведнъж блокираха въздушния трафик в балтийската република, предаде Ройтерс.
26.10.2025 22:54

Международното летище във Вилнюс беше затворено отново заради предполагаеми балони

Международното летище във Вилнюс, столицата на Литва, беше затворено отново, след като няколко обекта, идентифицирани като вероятни балони с хелий, навлязоха в литовското въздушно пространство, предаде Ройтерс, като се позова на литовския Център за
26.10.2025 13:59

Летището във Вилнюс отново бе затворено заради нарушение на въздушното пространство от балони, дошли от Беларус

Полетите на летището във Вилнюс бяха временно спрени за втора поредна нощ и за трети път в рамките на седмица, след като метеорологични балони, дошли от Беларус, отново нарушиха въздушното пространство на Литва, предаде ДПА.

