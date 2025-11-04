В ход е ремонт и цялостно обновяване на Изложбените зали "Рафаел Михайлов" с инвестиция от близо 2,2 милиона лева по НПВУ

В ход е ремонтът и цялостното обновяване на Изложбените зали „Рафаел Михайлов“ с инвестиция от близо 2,2 милиона лева. Финансирането е осигурено от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), съобщиха от общинската администрация във Велико Търново.

Нови покривни оберлихт прозорци се монтират на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, с които ще се подчертае архитектурният стил на емблематичния за града комплекс и същевременно ще се осигури нужната естествена светлина в експозиционните площи. Следваща стъпка в основния ремонт е саниране на целия покрив с площ от 1800 кв. метра и на таваните, уточниха от общината.

Модернизацията включва още поставяне на нова дограма, съвременни климатични и вентилационни инсталации. Целта е всяка експозиция да бъде представена качествено за посетителите и да бъде гарантирано съхранението на картинния фонд през всички сезони, като същевременно се намалят разходите за енергия с около 60%. Ремонтът трябва да приключи до лятото на 2026 година.

Когато е строена сградата, е била призната за една от най-големите експозиционни зали у нас със своите 4000 квадратни метра площ, при това в центъра на града, каза Станимир Борисов, уредник на залите. Според него при успешна реализация на проекта в залите ще могат да бъдат представяни над осем различни изложби едновременно, заедно с концерти и други форми на общуване в културната сфера.