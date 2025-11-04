Японският учен проф. Нобору Кошизука ще участва във форума Up To GATE 2025: New Horizons

Световноизвестният японски учен проф. Нобору Кошизука ще бъде специален гост на международния форум Up To GATE 2025: New Horizons, съобщиха от Института „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE).

Форумът ще се проведе на 27 ноември и проф. Кошизука ще демонстрира как изкуственият интелект и анализът на данни могат да трансформират градската среда. Той ще разгледа създаването на интелигентни и устойчиви градове, където технологиите подпомагат хармоничното взаимодействие между хората, инфраструктурата и околната среда, създавайки нов тип екологична интелигентност, заявиха от института.

Проф. Нобору Кошизука ще акцентира и върху сътрудничеството между Европейския съюз и Япония за изграждане на отворени платформи за умни градове – визия за интелигентно общество, където данните са двигател на иновациите и реални промени в живота на хората.

Като част от форума Up To GATE 2025, проф. Кошизука ще подчертае как обменът и споделянето на данни между държави, институции и индустрии могат да подпомогнат устойчивото развитие, иновациите и дигиталната трансформация на обществото.

На 26 ноември 2025 г., ден преди събитието Up To GATE 2025: New Horizons, Институт GATE и Токийският университет ще подпишат меморандум за сътрудничество, съобщиха от института.

Споразумението ще отвори нови възможности за съвместни проекти в областта на изкуствения интелект, големите данни, умните градове и пространствата за данни, ще ускори научния обмен и ще подпомогне разработването на иновативни решения с реален ефект върху обществото.

Това е още една стъпка към изпълнението на целите, заложени в Съвместната декларация за стратегическо партньорство между България и Япония, подписана през май 2025 г. в Токио, и естествено продължение на мисията на Институт GATE да изгражда глобални връзки в науката и иновациите, добавиха от института

Проф. Нобору Кошизука е професор в Interfaculty Initiative in Information Studies (III) към Токийския университет. Изследванията му имат конкретна приложна насоченост – от подпомогнати от AI умни градове и цифрово управление, през интелигентно земеделие, образователни технологии (EdTech) и туристически решения, до взаимодействие човек-компютър (HCI).

Работата му показва как интелигентното използване на данни и технологии може да промени обществото, създавайки по-свързани, устойчиви и умни градове, в които хората и технологиите работят хармонично заедно.

Проф. Кошизука е председател на Data Society Alliance и член на Digital Society Initiative Council към Агенцията за дигитализация на Япония, като активно участва във формирането на национални стратегии и политики за дигитална трансформация. Той е член на престижни международни организации като IEEE, ACM и Information Processing Society of Japan (IPSJ).

