Драматичен театър „Сава Огнянов" в Русе предлага четири спектакъла този месец

Четири спектакъла предлага на своята публика този месец Драматичен театър „Сава Огнянов" в Русе. Това съобщи Дидо Илиев от културната институция в града.

„Хора, места и вещи" от Дънкан Макмилан ще бъде показан утре вечер. Режисьор е Боян Иванов, преводът е на Любов Костова, сценографията и костюмите са на Никол Трендафилова, музиката е на Христо Намлиев, хореографията е на Александър Манджуков, а видеомапингът - на Тодор Тодоров. Участват актьорите Борислав Апостолов, Веселин Бърборков (гост), Ева Данаилова, Ивайло Драганов, Милен Димитров, Надя Банчева, Ростислав Панков, Александър Узунов и Ясена Господинова.

Програмата включва и две представления на спектакъла „Гераците" по Елин Пелин на 7 и на 20 ноември. Режисьор е Богдан Петканин, сценография и костюми - Жанета Иванова, музика - Пламен Мирчев - Мирона. Участват Кирил Ефремов, Ивайло Спасимиров, Борислав Апостолов, Венцислав Петков, Ивайло Драганов, Дона Вълова, Соня Пилатова, Виктория Владова, Ростислав Панков, Александър Узунов, Крум Берков и Петя Венелинова.

Комедията „Натюрморт със затлъстял племенник" от Йон Сапдару ще бъде представена на 11 ноември. На актьорите Любо Нейков и Роберт Янакиев партнират Дона Вълова, Ивайло Драганов и Милен Димитров. Режисьор е Боян Иванов, сценографията и костюмите са на Петър Митев, а композитор е Пламен Мирчев - Мирона. Спектакълът не се препоръчва за лица под 14 години.

Постановката по бестселъра на Марк Хадън „Странна случка с куче през нощта" ще бъде представена на 27 ноември. Илиев припомня, че спектакълът е спечелил награда „Икар" за дебют и номинация за „Аскеер" за изгряваща звезда на Калоян Желев. Има номинации за „Икар" за сценография и видеомапинг и авторска музика. Спектакълът получи и номинация за годишните правозащитни награди „Човек на годината" на Българския хелзинкски комитет (БХК). Режисьор е Боян Иванов. Сценографията и костюмите са на Ванина Цандева, композитор е Христо Намлиев, а хореограф - Татяна Соколова. Видеомапингът е на Тодор Тодоров и Албена Баева. Участват актьорите Калоян Желев, Стоян Радев, Ева Данаилова, Ясена Господинова, Ивайло Драганов, Кадри Хабил, Милен Димитров, Венцислав Петков и Надя Банчева.