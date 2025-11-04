Изложбата „Гост“ на Андрей Янев ще бъде открита в Бургас под патронажа на президента Румен Радев

Художникът Андрей Янев ще открие своя изложба със заглавие „Гост“ на 7 ноември в Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“. Експозицията ще продължи до 11 януари 2026 г. Тя се реализира под патронажа на президента на Република България Румен Радев, съобщиха от културната институция в морския град.

Изложбата е част от цикъла прояви, с които Андрей Янев отбелязва 60-годишнината си. Това е третата експозиция от поредицата, след „Съветът“, представена през юни в Националния археологически институт с музей при БАН в София, и „Архангелско опрощение“, открита през август в Бачковския манастир с благословията на Величкия епископ Сионий.

„Гост“ е представена не просто като експозиция, а артистична намеса и интимно гостуване в постоянната иконна колекция на галерия „Петко Задгорски“, която се помещава в сградата на бившата бургаска синагога – един от най-емблематичните архитектурни паметници в града.

Централно място заема едноименната творба „Гост“, създадена преди повече от две десетилетия. „Този образ ми се яви, още преди да стъпя за първи път на Атон“, разказва художникът. Той допълва, че в картината една безплътна сила се завръща след дълго отсъствие в родния му Бургас, за да бъде „гост сред светостта“. В описанието на изложбата се посочва още, че тя може да се мисли като личен апокалипсис на автора и като пространство за разговор за гостоприемството – едно от висшите морални задължения според християнската и юдейската традиция, както и философска категория, разглеждана от мислители като Жак Дерида.



Екипът, работил по изложбата, включва Пламен В. Петров като куратор, художника Георги Шаров, преводачката Джоана Брадшоу и Лора Султанова като коректор.



БТА припомня, че Андрей Янев бе избран за "Художник на годината" на Община Бургас през 2022 г. Той е роден през 1965 г. в крайморския град. Завършва специалност "Стенопис“ в Националната художествена академия, след което специализира художествен емайл в Санкт Петербург, Русия. Има над 90 самостоятелни изложби в България и чужбина. Андрей Янев е сред организаторите на фестивала "Художници, Балчик, любов – среща на европейски морета”.