Албанското правителство одобри решение, с което се дава разрешение на държавното дружество "КАЙО" да произвежда и да продава оръжия

Албанският Министерски съвет одобри на последното си заседание решение, с което се дава разрешение на държавното акционерно дружество "КАЙО" да произвежда и да продава оръжия или части от тях, предаде Албанското радио и телевизия (РТШ / RTSH).

В решението, прието преди дни, се посочва, че "КАЙО" е оторизирана "самостоятелно или чрез други субекти, създадени от нея, да осъществява производство и търговия на оръжия или техни части, боеприпаси, технологии, оборудване, облекло и (превозни) средства, произведени или адаптирани на територията на Република Албания, както и услуги за ползване от структурите по сигурността, подчинените на тях органи или държавни акционерни дружества, създадени от тези структури за сигурност".

Според решението на Министерския съвет целта на това решение е да гарантира на гореспоменатите субекти снабдяване с продукти или услуги в съответствие със закона за създаването на "КАЙО" – "За създаването на държавно дружество за производство и търговия на оръжия, боеприпаси, оборудване и военни технологии".

Според информация на "Албениън дейли нюз" "КАЙО" е длъжна да предоставя на поискалите това органи списък с налични продукти и услуги на поне всеки шест месеца. Всички институции за сигурност и отбрана, които имат необходимост от такива продукти или услуги, първо трябва да отправят своите заявки до "КАЙО". След това компанията оценява дали може да изпълни заявката директно или чрез своите дъщерни дружества. Ако "КАЙО" не може да изпълни заявка в рамките на 30 дни, институцията може да продължи с процедури за обществени поръчки.

Основана през 2024 г., "КАЙО" наследи производствените мощности на бившия завод за взривни вещества в Миекъс до Елбасан (Централна Албания), механичния завод в Грамш (Южна Албания) и механичния комбинат в Поличан (Южна Албания), припомня още "Албениън дейли нюз". Компанията оперира в отбранителната и охранителната промишленост, като обслужва както албанските въоръжени сили, така и международните пазари.

Основните му цели включват укрепване на капацитета за производство на отбранителната промишленост на Албания, задоволяване на нуждите на институциите за национална сигурност и развиване на конкурентна и интегрирана отбранителна индустрия на регионалните и световните пазари.