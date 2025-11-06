Подробно търсене

Албанското правителство одобри решение, с което се дава разрешение на държавното дружество "КАЙО" да произвежда и да продава оръжия

Магдалена Димитрова
Албанското правителство одобри решение, с което се дава разрешение на държавното дружество "КАЙО" да произвежда и да продава оръжия
Албанското правителство одобри решение, с което се дава разрешение на държавното дружество "КАЙО" да произвежда и да продава оръжия
Снимка: AP Photo/Matt Rourke. Снимката е илюстративна.
Тирана,  
06.11.2025 11:42
 (БТА)

Албанският Министерски съвет одобри на последното си заседание решение, с което се дава разрешение на държавното акционерно дружество "КАЙО" да произвежда и да продава оръжия или части от тях, предаде Албанското радио и телевизия (РТШ / RTSH).

В решението, прието преди дни, се посочва, че "КАЙО" е оторизирана "самостоятелно или чрез други субекти, създадени от нея, да осъществява производство и търговия на оръжия или техни части, боеприпаси, технологии, оборудване, облекло и (превозни) средства, произведени или адаптирани на територията на Република Албания, както и услуги за ползване от структурите по сигурността, подчинените на тях органи или държавни акционерни дружества, създадени от тези структури за сигурност".

Според решението на Министерския съвет целта на това решение е да гарантира на гореспоменатите субекти снабдяване с продукти или услуги в съответствие със закона за създаването на "КАЙО" – "За създаването на държавно дружество за производство и търговия на оръжия, боеприпаси, оборудване и военни технологии".

Според информация на "Албениън дейли нюз" "КАЙО" е длъжна да предоставя на поискалите това органи списък с налични продукти и услуги на поне всеки шест месеца. Всички институции за сигурност и отбрана, които имат необходимост от такива продукти или услуги, първо трябва да отправят своите заявки до "КАЙО". След това компанията оценява дали може да изпълни заявката директно или чрез своите дъщерни дружества. Ако "КАЙО" не може да изпълни заявка в рамките на 30 дни, институцията може да продължи с процедури за обществени поръчки.

Основана през 2024 г., "КАЙО" наследи производствените мощности на бившия завод за взривни вещества в Миекъс до Елбасан (Централна Албания), механичния завод в Грамш (Южна Албания) и механичния комбинат в Поличан (Южна Албания), припомня още "Албениън дейли нюз". Компанията оперира в отбранителната и охранителната промишленост, като обслужва както албанските въоръжени сили, така и международните пазари.

Основните му цели включват укрепване на капацитета за производство на отбранителната промишленост на Албания, задоволяване на нуждите на институциите за национална сигурност и развиване на конкурентна и интегрирана отбранителна индустрия на регионалните и световните пазари.

/ПК/

Свързани новини

04.11.2025 15:54

Албания ще отдели близо 20 милиона евро, за да започне производство на собствени оръжия и да подсили въоръжените си сили

Министерският съвет на Албания е приел нормативен акт, чрез който от бюджета на страната за 2025 г. ще бъдат преразпределени 1,9 милиарда албански леки (19,6 милиона евро) за започването на производство на собствени оръжия и подсилването на въоръжените сили на страната, съобщи албанският министър на отбраната Пиро Венгу, цитиран от албанския портал „Албениън пост“.
25.09.2025 14:29

Превръщането на Албания в регионален център на отбранителната индустрия – цел на албанското министерство на отбраната в следващите 4 години

Албанският министър на отбраната Пиро Венгу представи стратегическите цели в областта на отбраната в рамките на програмата на правителството в периода 2025-2029 г., предаде Албанското радио и телевизия. Той направи това в публикация в социалните

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:10 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация