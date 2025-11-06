Есенно издание на трудова борса, организирана от Дирекция "Бюро по труда", започна в Добрич

Есенно издание на Обща трудова борса с работодатели от различни икономически сектори от областта започна в Добрич. Трудовата борса е организирана от Дирекция "Бюро по труда" и има за цел да улесни връзката между работодатели и търсещи работа лица. Форумът се провежда във фоайето на Младежки център "Захари Стоянов" – Добрич.

Общо 16 работодатели от региона се включиха във второто за годината издание на трудовата борса. Най-търсени са инженери, технически специалисти, шофьори, както и работници в шивашката промишленост, хлебопроизводството и други производствени дейности.

"Работата по посредничество не приключва с борсата. Продължаваме да обработваме заявките на работодателите и да насочваме безработните към реално назначаване на работа", каза пред медии директорът на Дирекция "Бюро по труда" Северина Савова.

По думите ѝ най-честите разминавания между търсенето и предлагането на труд идват от кандидати, които нямат необходимата квалификация, търсят позиции, които не се обявяват, или очакват по-високо заплащане от предлаганото.

Тя посочи, че има осезаем недостиг на квалифицирани кадри. "Инженерите, IT специалистите и хората със специалности, свързани с образование и работа с хора, най-бързо намират реализация. Обикновено при първоначален контакт с тях вече имаме подходящи предложения", каза Савова.

По проект "Избирам България" в дирекцията са подадени три заявления от хора, завърнали се от страни в Европейския съюз. Те кандидатстват за покриване на транспортни разходи, помощ при преместване, наем на жилище или финансов стимул за устойчива заетост. "Провеждаме консултации, запознаваме и работодателите с възможностите по проекта", посочи Савова.

Дирекцията продължава да предоставя информация за възможности за работа в чужбина чрез европейската мрежа EURES. "Работните места са над милион – от работодатели във всички държави членки на Европейския съюз и във всички сфери: икономика, туризъм, строителство, финанси и много други. На EURES портала има и подробна информация за условията на живот и труд във всяка страна. Всеки, който иска да работи в чужбина, трябва да се информира добре, за да избегне неприятни изненади", каза главният експерт Татяна Петкова.