Мъж от Сандански ще бъде съден за домашно насилие и заплахи за убийство, съобщиха от прокуратурата

Мъж от Сандански ще бъде съден заради домашно насилие и заплахи за убийство, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-София. Мъжът е предаден на съда от Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански с обвинителен акт за престъпления, извършени в условията на домашно насилие и за неизпълнение на съдебна заповед. Д. К. е привлечен към наказателна отговорност за закана за убийство, причиняване на телесна повреда и неизпълнение на съдебна заповед.

От прокуратурата допълват, че обвиняемият Д. К. е бил 15 години във фактическо съжителство с М. Ч. През 2023 г. двамата са сключили брак, заедно с двете си деца живеели в град Сандански. През последните години мъжът започнал да упражнява физическо насилие над своята съпругата. Тя е подавала жалби в полицията, които впоследствие оттегляла с мотива, че иска да продължи да живее с него заради децата им.

Вечерта на 15 март Д. К. поискал пари от М. Ч., за да си купи наркотик, но тя му отказала. Около 3:00 ч. той я събудил и отново настоял за пари. Проявил агресия, като хванал жената за шията, заплашил я с убийство и я ударил в лицето. Напуснал жилището, след като жената се обадила на телефона за спешни случаи 112. Обвиняемият се върнал около 6:00 ч., изблъскал със сила входната врата и влязъл в жилището. Нанесъл побой на М. Ч., удряйки я с ръце в областта на лицето и тялото, в резултат на което са ѝ причинени телесни увреждания - отоци, рани, кръвонасядане, синини. След пореден сигнал за извършено домашно насилие, местопроизшествието е посетено от полицейските служители, които са задържали Д. К.

Пострадалата М. Ч. е подала в съда молба по Закона за защита от домашно насилие, а впоследствие - и молба за развод. Обвиняемият е бил отстранен от съвместно обитаваното жилище в гр. Сандански. Въз основа на издадена заповед за защита той е бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо пострадалата, да не я приближава и да не осъществява контакт с нея под каквато и да е форма.

На 25 април в град Сандански Д. К. не е изпълнил съдебната заповед, като посетил местоработата на М. Ч. и поискал от нея да оттегли жалбата в полицията за упражненото физическо насилие над нея. Делото ще продължи в съда, добавиха от Апелативна прокуратура.

БТА припомня, че през септември изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов издаде указание за по-ефективна работа по преписки и дела, свързани с домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Указанието за организацията на работата на прокуратурата по този вид дела е с оглед осигуряване на ефективно, срочно и приоритетно провеждане на досъдебните производства, свързани с домашно насилие. То има за цел ефективна защита на пострадалите и създаване на унифициран механизъм за своевременна реакция при случаи на домашно насилие, както и при неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, се посочва в съобщението.