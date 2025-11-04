Алберт Риера поема Цървена звезда

Старши треньорът на словенския клуб Целие Алберт Риера е подписал предварителен договор със сръбския гранд Цървена звезда, твърдят медиите в Сърбия. Според информациите договорът ще влезе в сила на 20 декември, когато приключва първата част от сезона в сръбската лига. По-рано се появиха съобщения, че Риера е вариант и за треньорския пост на руския Спартак Москва.

Алберт Риера е бивш футболист на Ливърпул и испанския национален отбор. Риера тренира Целе от 2024 г.

Риера ще замени начело на Звезда - Владан Милоевич, за когото се появиха информации, че е вариант за треньорския пост в Лудогорец.