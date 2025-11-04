Мъж на 48 години от Перник е задържан след конфликт с група младежи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

На 2 ноември вечерта перничанинът се е опитал да защити дъщеря си, която се е оплакала, че е била замеряна с камъни от момчета в района. Инцидентът е станал в квартал „Църква“.

Бащата е отишъл да потърси обяснение, при което е възникнал спор между двете страни, прераснал в размяна на обидни реплики и подвиквания. Младежите започнали да замерят мъжа с парчета асфалт, а той, с цел да ги сплаши, извадил водопроводен кран от автомобила си, но не го е използвал.

Мъжът е с наранявания на ръката, а едно от момчетата – с рана в областта на главата.

Четиридесет и осемгодишният мъж е задържан за срок от 24 часа с полицейска мярка. По случая е образувано досъдебно производство, а действията по разследването продължават под надзора на Районната прокуратура – Перник.