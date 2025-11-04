Подробно търсене

Мъж на 48 години от Перник е задържан след конфликт с група младежи

Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Мъж на 48 години от Перник е задържан след конфликт с група младежи
Мъж на 48 години от Перник е задържан след конфликт с група младежи
Сградата на ОД на МВР в Перник. Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова/Архив
Перник,  
04.11.2025 13:38
 (БТА)

Мъж на 48 години от Перник е задържан след конфликт с група младежи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник. 

На 2 ноември вечерта перничанинът се е опитал да защити дъщеря си, която се е оплакала, че е била замеряна с камъни от момчета в района. Инцидентът е станал в квартал „Църква“.

Бащата е отишъл да потърси обяснение, при което е възникнал спор между двете страни, прераснал в размяна на обидни реплики и подвиквания. Младежите започнали да замерят мъжа с парчета асфалт, а той, с цел да ги сплаши, извадил водопроводен кран от автомобила си, но не го е използвал. 

Мъжът е с наранявания на ръката, а едно от момчетата – с рана в областта на главата.

Четиридесет и осемгодишният мъж е задържан за срок от 24 часа с полицейска мярка. По случая е образувано досъдебно производство, а действията по разследването продължават под надзора на Районната прокуратура – Перник.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:06 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация