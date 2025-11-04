Жп надлезът от пътя Ямбол – Сливен ще бъде отворен за преминаване от началото на 2026 г.

Ако ремонтът на железопътния (жп) надлез в Ямбол не приключи напълно в предварително обявения срок до края на тази година, участъкът ще бъде отворен поне за преминаване от началото на 2026 г. Това каза в отговор на въпрос на БТА директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов след заседание в Областната администрация.

Надлезът, който е и основна връзка за пътя Ямбол – Сливен, е затворен за ремонт от началото на 2025 г., а трафикът оттогава се пренасочва през единствения обходен маршрут – северното околовръстно шосе на Ямбол и ул. „Ормана”. Това е причина за силно затруднено движение в града вече единадесети месец, особено в пиковите часове сутрин и вечер.

„В момента се извършва заливане на бетоновите плочи. Мисля, че това забавяне, което беше няколко месеца, ще може да бъде компенсирано до Нова година. Надявам се от 1 януари дори да е частично, на две ленти, да бъде отворен и да бъде облекчен този трафик, който в момента е силно затруднен, особено при кръстовището на ул. „Ормана“, посочи Костов.

Надлезът, който е част на бул. „Европа“, не е ремонтиран от построяването си през 1980 г. Обновява се със средства на Агенция „Пътна инфраструктура“ на стойност близо 9 млн. лева. Участъкът е с дължина близо 380 метра е основната пътна връзка между Ямбол и Сливен, поема и значителна част от движението към автомагистрала „Тракия“.

Проектът за ремонт включва пълна рехабилитация на пътното платно, възстановяване на нарушеното бетонно покритие, ремонт на тротоарите и специализирани дейности, свързани с електрозахранването на индустриалната зона в Ямбол.