Художници от Република Северна Македония и България рисуват заедно в София и Пловдив

Художници от Детско художествено студио „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Битоля, пристигнаха в България, за да рисуват заедно със свои връстници от България. Инициативата се провежда за четвърти път, съобщават от фондация „Българска памет“.

В рамките на петдневната програма младите артисти ще пренесат върху белите платна едни от най-емблематичните забележителности на София и Пловдив под надслов „Деца помагат на деца“ – идея, която обединява изкуството, приятелството и съпричастието.

„Този път групите се състоят както от по-опитни участници, така и от начинаещи художници, които тепърва правят първите си стъпки в света на изкуството. Целта е по-големите да насочват и подкрепят по-малките – така, както самото изкуство учи на споделяне и сътрудничество“, казва Славчо Неделковски, ръководител на Детско художествено студио „Св. св. Кирил и Методий“ – Битоля.

В следващите дни младите творци ще рисуват пред сградата на Народния театър „Иван Вазов“, пред реставрираната Царска баня в Банкя, както и в артистичния квартал „Капана“ и Стария град в Пловдив.

„Благодарим на Министерството на културата за подкрепата и за това, че вижда смисъл в срещите между младите хора от двете страни на границата. Това е инвестиция не просто в културата, а в бъдещето – защото когато децата създават заедно, те градят мостове на приятелство и взаимно уважение. Радва ни, че държавата припозна каузите на фондация "Българска памет" и застана зад тях с такава отдаденост“, отбеляза д-р Милен Врабевски, председател на фондация „Българска памет“.

В края на престоя си във всеки от двата града, младежите ще се насладят и на опознавателни разходки с професионален екскурзовод, за да се докоснат напълно до духа на София и Пловдив. Проектът се осъществява по инициатива на фондация „Българска памет“ с финансиране от Министерство на културата, уточняват от екипа.

Детско художествено студио „Св. св. Кирил и Методий“ в Битоля е организатор на две от най-старите и най-мащабни събития в света, посветени на детското изкуство – Мал Битолски Монмартр и Детски художествен конкурс и изложба „Битоля“. Държавното финансиране за тях бе прекратено от властите в Република Северна Македония след първото гостуване на студиото в България през 2022 г. Оттогава инициативите се осъществяват с финансиране от д-р Милен Врабевски и фондация „Българска памет“, а през последната година – и с участието на българските министерства на външните работи и на културата.

