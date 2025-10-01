Украйна заяви, че при руска въздушна атака са били ранени шестима души в Харков

site.btaУкрайна заяви, че при руска въздушна атака са били ранени шестима души в Харков
При руска въздушна атака срещу североизточния украински град Харков тази нощ бяха ранени шестима души и причинени няколко пожара, заявиха днес представители на местните власти, цитирани от Ройтерс.
Петима от ранените са откарани в болница, каза областният управител на Харковска област Олег Синегубов в комуникационното приложение "Телеграм".
Кметът на Харков Игор Терехов каза, че пожар е обхванал пазари и жилищни сгради.
/БЗ/
