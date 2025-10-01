Подробно търсене

Божидар Захариев
Украйна заяви, че при руска въздушна атака са били ранени шестима души в Харков
Пожарникар се бори с пожар в украинската Харковска област след руска атака с дронове, 24 септември 2025 г. - снимка: украинската служба за справяне с извънредните ситуации чрез АП
Харков,  
01.10.2025 05:30
 (БТА)
При руска въздушна атака срещу североизточния украински град Харков тази нощ бяха ранени шестима души и причинени няколко пожара, заявиха днес представители на местните власти, цитирани от Ройтерс.

Петима от ранените са откарани в болница, каза областният управител на Харковска област Олег Синегубов в комуникационното приложение "Телеграм".

Кметът на Харков Игор Терехов каза, че пожар е обхванал пазари и жилищни сгради.

