Хулио Веласкес: "Имам проблем не само да избера титулярите, но и тези, които попадат в групата за мача"

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде традиционната си пресконференция преди мача с Берое утре на стадион "Георги Аспарухов". Той изрази задоволството си от

начина, по който тренира отборът.

"Очевидно е, че след победа настроението винаги е добро. Беше хубава и заслужена победа в Пловдив, след като изиграхме отличен мач със и без топка. Това дава голяма увереност на целия отбор и на всеки по отделно. Оттук насетне се подготвихме по най-добрия начин за мача. Всички са в добро състояние с изключение на Фабиен, който е контузен. Останалите няма да имат проблем да попаднат в състава. В последните дни изключително позитивно се подготвя отборът", бяха първите думи на испанския специалист.

"Не споменах Майкон, защото не става въпрос за контузия. Той е наказан заради натрупани картони. Разбира се, че сме наясно как ще процедираме. Нямам как да го обявя, тъй като това е част от плана ми за мача", добави той.

"Съвсем различни са въпросите, които се отнасят за миналото. Това не ми говори нищо на мен. Всичко се променя и е динамично. Анализирахме Берое, смениха треньора скоро. И събраха много точки в последните три мача, ако не се лъжа - седем от девет възможни с три отбелязани гола и нито един допуснат. Това е отбор, който се представя много добре в последните мачове. Оттук насетне те са отбор, срещу който можеш да имаш проблем, ако не дадеш 100 процента. Трябва да подходим смирено към мача и на базата на отговорност и на сериозно отношение ще се опитаме да спечелим три точки", обеща треньорът.

"Считам, че вдигаме конкуренцията по постове, това е много позитивно за спортно-технически щаб. Имаме проблем не само в избора на стартовите единадесет, но и за тези, които да попаднат в групата. Това не е плод на случайност, всички работят много добре и са на разположение", завърши Хулио Веласкес.