Демонстрации за приготвяне на туршии организират от музей "Етър" в Габрово през уикенда

Регионален етнографски музей на открито "Етър" организира демонстрации под надслов "Сезонът на туршиите" на 4 и 5 октомври от 12:00 ч., съобщиха от културната институция.

Предвидени са и занимания за деца. В събитието ще участват представители на общността в с. Ганчовец, ще има демонстрация на традиционна рецепта от Йонка Николова, съвременна интерпретация на традиционна рецепта от ученици в клуб "Здравословно хранене" при Гимназията по туризъм "Пенчо Семов", танцова формация "Елбетица" - Варна, допълват организаторите.

Регионалният етнографски музей на открито "Етър" в Габрово е създаден от Лазар Донков и отваря врати през 1964 г. като етнографски парк-музей. Днес институцията е център за проучване на традиционната култура на балканджиите - от прединдустриалното общество до съвременността. В музея се възстановяват обичаи и традиции от българския календар, а екип от 70 специалисти работи за тяхното съхраняване и популяризиране.