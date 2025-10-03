Превантивно-информационният център по наркотични вещества в Хасково залага на спорта като алтернатива за младежите в свои дейности

Превантивно-информационният център по наркотични вещества (ПИЦНВ) към Общинско предприятие "Младежки център" в Хасково организира инициативи, свързани с отбелязване на Световния ден на психичното здраве -10 октомври. Това съобщиха председателят на Общинския съвет по наркотични вещества Снежана Симеонова и психологът към центъра Антон Делчев.

Първата инициатива е на 7 октомври и е свързана с еднодневно обучение на училищни специалисти по превенция на употребата на наркотични вещества в образователната среда. По темата обучител ще бъде сертифицираният групов психотерапевт Иван Ралев. Целта на тренинга е училищните психолози да получат възможност за надграждане на знанията и уменията си при работа в рискови ситуации в училищна среда, в това число и при случаи на употреба на наркотици от подрастващите. В рамките на обучението ще бъдат коментирани и теми, свързани с насилие и агресия сред учениците и прилагане на механизми за овладяването им, каза Снежана Симеонова.

„Ден на отворените врати“ е втората инициатива, предвидена за 10 октомври. В залата на Превантивно-информационния центъра посетителите ще могат да се запознаят с дейностите на експертите и възможностите да се включат като доброволци в работата по превенция. В този ден е планувана и лекция по темите, свързани с важността на психичното здраве и предпазването от вредния стрес и психичното прегряване.

Третата инициатива ще се проведе на открито в парк „Кенана“ на 15 октомври. Тя ще представи спорта като алтернатива за свободното време на младежите. В нея ще гостуват участниците от шестото издание на телевизионния формат „Игри на волята“: Раду Шуляк, Георги Гешев, Калоян Цветанов и Микяй Наим. Водещ на събитието ще бъде Павел Николов. Това са хора, които с личния си пример в спорта и поведение в обществото, станаха любимци на младите хора. Това да се срещнат с тях на живо със сигурност ще бъде стимулиращо, каза психологът Антон Делчев.

По думите му личният пример винаги е най-важен, затова като гости на спортната среща, в която ще има демонстрации, са поканени не само учениците и преподавателите им, но и родители от Хасково. Атмосферата в училищна среда е важна, но в крайна сметка всичко тръгва от семейството и общуването.

Съвместно прекараното време между деца и родители изгражда доверие помежду им и сваля стените на темите табу, смятат от Превантивно информационният център по наркотични вещества.