Във Враца спря да вали сняг, все още няма ток в селата Згориград и Лютаджик

Успокоява се усложнената метеорологична обстановка в община Враца. Снегът, завалял по-рано днес, вече спря. Падналите на отделни места в града клони се отстраняват своевременно, съобщиха пред журналисти от кметския екип.

Почиства се пътят към Леденика. Продължава работата по възстановяване на електрозахранването за селата Згориград и Лютаджик, където снежната покривка достигна 10 см. Двете села останаха без ток заради паднали на жиците клони.

По-рано днес тежкотоварни камиони в посока София бяха отбивани в дясното платно на пътя между Враца и Мездра. Движението им е възстановено, казаха за БТА от Областна дирекция на МВР.