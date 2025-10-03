Във Враца спря да вали сняг, все още няма ток в селата Згориград и Лютаджик

site.btaВъв Враца спря да вали сняг, все още няма ток в селата Згориград и Лютаджик
Успокоява се усложнената метеорологична обстановка в община Враца. Снегът, завалял по-рано днес, вече спря. Падналите на отделни места в града клони се отстраняват своевременно, съобщиха пред журналисти от кметския екип.
Почиства се пътят към Леденика. Продължава работата по възстановяване на електрозахранването за селата Згориград и Лютаджик, където снежната покривка достигна 10 см. Двете села останаха без ток заради паднали на жиците клони.
По-рано днес тежкотоварни камиони в посока София бяха отбивани в дясното платно на пътя между Враца и Мездра. Движението им е възстановено, казаха за БТА от Областна дирекция на МВР.
/НН/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина