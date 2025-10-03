Подробно търсене

Във Враца спря да вали сняг, все още няма ток в селата Згориград и Лютаджик

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Във Враца вали дъжд, примесен с мокър сняг. Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
03.10.2025 16:16
 (БТА)

Успокоява се усложнената метеорологична обстановка в община Враца. Снегът, завалял по-рано днес, вече спря. Падналите на отделни места в града клони се отстраняват своевременно, съобщиха пред журналисти от кметския екип.

Почиства се пътят към Леденика. Продължава работата по възстановяване на електрозахранването за селата Згориград и Лютаджик, където снежната покривка достигна 10 см. Двете села останаха без ток заради паднали на жиците клони.

По-рано днес тежкотоварни камиони в посока София бяха отбивани в дясното платно на пътя между Враца и Мездра. Движението им е възстановено, казаха за БТА от Областна дирекция на МВР.

/НН/

