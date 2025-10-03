Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков (архив)
Горна Оряховица,  
03.10.2025 16:07
 (БТА)

Поради усложнената метеорологична обстановка в страната се отменят днешните прояви на Фестивала на горнооряховското гърне, съобщиха организаторите от Община Горна Оряховица. Синоптичните прогнози за региона са спокойни, очаква се постепенно нормализиране на ситуацията и в страната.

Очаква се през следващите два дни да няма промяна в предвидената програма, посочиха организаторите на второто издание на фестивала.

Той има за цел да съхранява и предава традициите в приготвянето на характерното за района ястие от телешки жили. Ястието, на което е посветен фестивалът, е защитено в Държавния регистър, съгласно Закона за марките и географските означения.

/НН/

