Поради усложнената метеорологична обстановка в страната се отменят днешните прояви на Фестивала на горнооряховското гърне, съобщиха организаторите от Община Горна Оряховица. Синоптичните прогнози за региона са спокойни, очаква се постепенно нормализиране на ситуацията и в страната.

Очаква се през следващите два дни да няма промяна в предвидената програма, посочиха организаторите на второто издание на фестивала.

Той има за цел да съхранява и предава традициите в приготвянето на характерното за района ястие от телешки жили. Ястието, на което е посветен фестивалът, е защитено в Държавния регистър, съгласно Закона за марките и географските означения.