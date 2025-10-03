Поради усложнената зимна обстановка има прекъсвания на електрозахранването и затруднения по пътищата в Белоградчик и Чупрене. По инициатива на областния управител Ани Арутюнян се е провело спешно заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове във връзка с усложнената обстановка в резултат на обилните валежи от дъжд и сняг. Членовете на щаба са докладвали за актуалната обстановката в областта и за предприетите действия за справяне със създалата се ситуация, съобщава на сайта си Областна администрация - Видин.

По данни на Електроразпределителни мрежи Запад EАД в резултат на снеговалежа в района на Белоградчик и Чупрене са аварирали шест електропровода, като на терен работят аварийни екипи на дружеството. Очаква се до края на деня авариите да бъдат отстранени и електроподаването в двете общини да бъде възстановено. Аварийните екипи срещат затруднения в участъците с непроходими или труднопроходими пътища, което води до забавяне при отстраняване на повредите. Имало е аварии и в други два електропровода, захранващи общините Видин, Кула и Грамада, но те са отстранени.

Директорът на Областното пътно управление във Видин е докладвал, че в общините Белоградчик и Чупрене работят шест снегорина и една специализирана машина за почистване (мулчер), като се разчистват паднали дървета и клони.

Комисар Стилиян Пешев - директор на Регионалната Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- Видин, е съобщил, че до обяд екипите са реагирали на три сигнала за паднали дървета в населените места, на един сигнал за наводнена столова в училището в гр. Брегово и наводнено мазе в частен имот в с. Градец, община Видин. Към момента няма опасност от наводнения и няма бедстващи хора. Комисар Пешев е уточнил, че е разпоредил информация за обстановката в региона да се дава три пъти дневно, а при инцидентни ситуации, да се съобщава и реагира незабавно. Мерките се взимат във връзка с информацията на Националния институт по метеорология и хидрология, който е издал предупреждения за възможни бързи наводнения в няколко реки, сред които и такива в областите Видин и Монтана.

По време на заседанието е обсъдена възможността за спиране на тежкотоварния трафик в посока вход от „Дунав мост 2“ към Република България заради информацията за усложнена обстановка в областите Монтана и Враца. Проведени са разговори между областния управител Ани Арутюнян и ръководството на Министерството на вътрешните работи, като е уточнено, че към момента не се налага неговото спиране.

Предвид продължаващия снеговалеж и дейностите по разчистване на пътната мрежа областният управител на Видин призовава пътуванията към общините Белоградчик и Чупрене да се извършват с повишено внимание.

За БТА дежурният от Хидрометеорологичната обсерватория във Видин съобщи, че в областния град за последното денонощие са паднали 53,3 литра на квадратен метър (л./кв.м) дъжд, в Ново село – 57,7 л./кв.м, в Димово и Грамада – по 52,2 л./кв.м, в Кула - 46,2 л/кв.м. Към тази сутрин измереното количество на валежите в Белоградчик е 62 л./кв.м дъжд, като там се е образувала и пет сантиметра снежна покривка.