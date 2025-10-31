Подробно търсене

ЕК отбеляза, че държавите в ЕС са длъжни да прилагат части от Истанбулската конвенция, дори без ратификация или при оттегляне от документа

кор. на БТА Николай Желязков
ЕК отбеляза, че държавите в ЕС са длъжни да прилагат части от Истанбулската конвенция, дори без ратификация или при оттегляне от документа
ЕК отбеляза, че държавите в ЕС са длъжни да прилагат части от Истанбулската конвенция, дори без ратификация или при оттегляне от документа
Снимка: БТА
Брюксел,  
31.10.2025 14:40
 (БТА)

Европейската комисия уточни днес, че държавите от ЕС са длъжни да прилагат части от Истанбулската конвенция, дори да не са ратифицирали документа, или ако са решили да се оттеглят по-късно след ратификацията.

ЕС взе решение за присъединяване към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) през 2023 г., отбеляза говорителят в отговор на въпрос, свързан със стъпките, предприети от Латвия за оттегляне от конвенцията. Той отбеляза, че от две години част от конвенцията се прилага задължително от всички страни в ЕС.

Говорителят поясни, че в Латвия все още предстои решение на президента по този въпрос и докато то не бъде взето, ЕК ще се въздържи от коментар. За да предприемем наказателна процедура, трябва да има правно основание, посочи той, попитан дали е възможно Латвия да се окаже нарушител на европейското законодателство.

Истанбулската конвенция влезе в сила през април 2014 г. и беше подписана от ЕС на 13 юни 2017 година. Документът не бе ратифициран от всички държави от Съвета на Европа, а Турция, която премина през ратификация, се оттегли през 2021 година.

/ЛМ/

Свързани новини

31.10.2025 01:29

Латвийският парламент гласува за оттегляне на страната от Истанбулската конвенция

Парламентът на Латвия снощи гласува страната да се оттегли от международния договор, насочен към борба срещу насилието над жени, след като консервативен партньор в управляващата коалиция се обяви против официалната позиция на правителството, въпреки становището на министър-председателя и президента, предаде Ройтерс.
29.10.2025 23:30

Хиляди хора излязоха да протестират в Рига срещу потенциално изтегляне на Латвия от Истанбулската конвенция

Хиляди хора излязоха днес да протестират в Рига срещу потенциално изтегляне на Латвия от Истанбулската конвенция за борба с насилието над жени и домашното насилие, предаде ДПА.Демонстрантите призова балтийската страна да остане в споразумението на Съвета на Европа.
25.09.2025 19:15

Пет години Сърбия не изпълнява препоръките на Съвета на Европа за борба с насилието срещу жени и домашното насилие, твърди сръбска неправителствена организация

Леки присъди за извършителите на фемицид, лошо прилагане на стратегически документи в областта на предотвратяването на насилието срещу жени, преразглеждане на закона за равенство между половете и „епидемията“ от злоупотреба със снимки на жени в
25.01.2024 13:55

Чешкият Сенат отхвърли ратифицирането на Истанбулската конвенция

Членовете на горната камара в чешкия парламент - Сената - гласуваха против ратифицирането на международен договор за правата на жените, известен като Истанбулска конвенция, предаде Асошиейтед прес.
10.05.2023 14:42

Европейският парламент подкрепи въвеждането в ЕС на Истанбулската конвенция

Към септември 2022 г. конвенцията е подписана от всички държави в ЕС и е ратифицирана от 21 от тях (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция). България, Латвия, Литва, Словакия, Унгария и Чехия все още не са ратифицирали конвенцията,отбелязват евродепутатите.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:53 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация