Националното сдружение "Недвижими имоти" връчи годишните награди Inspire to Higher 2025

За първи път тази година Националното сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ) връчи годишните награди Inspire to Higher 2025, посветени на социално отговорната мисия на бранша към обществото и професията. Отличията са в четири категории - "Сърце в имоти", за социална или благотворителна инициатива, "Посланик на професията", за принос към развитието и престижа на професията, "Журналистика", за професионално и обективно медийно отразяване, и "Почетна награда на НСНИ", за изключителен принос към сдружението.

Церемонията по надграждането е състоя в рамките на 11-ата Национална конференция "Inspire to Higher 2025: Имотният пазар в eврозоната", която се провежда в хотел Hyatt Regency Sofia. Във форума, организиран от Националното сдружение "Недвижими имоти", участват представители на професионалната общност на брокерите, банковия сектор и международни експерти от Централна и Източна Европа.

Наградата "Сърце в имоти" отиде при Стефка Калчева от Регионална структура (РС) - Бургас към Национално сдружение "Недвижими имоти" за благотворителната дейност и подпомагане на семейства в неравностойно положение, за силния й обществен ангажимент извън работното ежедневие, за дейността й с Центъра за обществена подкрепа в Бургас. В същата категория отличие получи и Даниела Грозева от РС-София към НСНИ за подпомагане на инициативата "Дом възможност", чиято програма помага с мрежа от жилища на младежи, които напускат специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа. Гергана Тенекеджиева и агенцията й "Адрес недвижими имоти" беше отличена за благотворителната дейност и подпомагане на младежи в неравностойно положение, които са преминали курсове за професионална квалификация, позволили им да се развият в избраната от тях сфера. Всяка година компанията "Адрес недвижими имоти" дарява процент от печалбата си за благотворителност и подпомага младежите, лишени от родителски грижи, да получат равен старт на пазара на труда.

Компанията "Капитал естейт" ООД беше отличена за благотворителната дейност и подпомагане на материална база на детска градина "Моряче" в ж.к. "Славейков" в Бургас от 2018 г. досега и изграждането на 6 детски площадки с помощта на родители.

Ангел Иванов и "Андромеда недвижими имоти" ООД беше отличена за благотворителната дейност и подкрепа на отборно и индивидуално спортуващи млади хора, както и множество дребни социални дарения и действия в подкрепа за по-добро общество и по-модерна и удобна среда за живот.

В категорията "Посланик на професията" отличие получи Александър Бочев от компанията му "РиълНет", която е номинирана заради безапелационния си професионализъм и етично поведение, които издигат престижа на професията "Брокер" и служат за пример в бранша. Антон Андонов и компанията "Ера недвижими имоти" са отличени от гилдията, която даде своя вот за тях заради техните личностни и професионални качества, дойни за подражание. Даниела Грозева, съсобственик на компанията "Веда корект", бе отличена с безапелационен вот от цялата страна за своя професионализъм, отдаденост и етично поведение, които издигат престижа на професията и служат за образец в брокерския бранш. Мариана Стаменова, управител на "Бокар Недвижими имоти" събра вота на колегите си заради високия си професионализъм и дългогодишния си опит на брокер, от който браншът може да се учи. Надя Антова, собственик на компанията "Надилена риъл естейтс" ЕООД бе отличена заради устрема и енергията, с които заразява колегите си за постигането на по-високи професионални стандарти, етика, колегиалност.

В категорията "Награда за журналистика" бе отличена Ваня Бедрова, програмен директор на телевизия "Евронюз България", чийто екип получи гласовете на брокерите от цялата страна като признание за задълбоченото и обективно отразяване на развитието на имотния пазар и сделките с недвижими имоти в България в ефира на телевизията.

Отличие в същата категория получи и Кирил Вълчев - генерален директор на Българска телеграфна агенция. Най-старата българска медия, създадена през 1898 г., управлявана от него, получи гласовете на брокерите като признание към професионализма, отдадеността и обективността при отразяването на имотния пазар, посочиха от НСНИ по време на церемонията. Наградата прие заместник генералният директор на Агенцията Евгения Друмева, която благодари за отличието от името на генералния директор на БТА, който тази седмица е в Молдова и Украйна за Деня на бесарабските българи.

Снежана Стойчева от платформата imoti.net получи признание за журналист и медия, отразяващи задълбочено и обективно развитието на имотния пазар и сделките с недвижими имоти в България, а Христо Николов от телевизия "Блумбърг" получи отличието в знак на високо признание за професионалните и личностни качества на екипа на телевизията.

Почетна награда на НСНИ получи Галина Максимова и екипът й от "Софконсулт" за цялостен принос към дейността на Национално сдружение "Недвижими имоти" от създаването му през 1992 г.

В категорията "Награда без аналог" бе отличена Мариана Хлибова за всеотдайната и отговорната й работа в продължение на 32 години от самото създаване на Националното сдружение "Недвижими имоти".

Бившият председател на НСНИ Добромир Ганев връчи почетен знак на настоящия председател на Управителния съвет на НСНИ Александър Бочев в последния ден от мандата му. Отличието е за неговото успешно, ползотворно, дейно и градивно председателстване на едно от най-старите професионални сдружения в най-новата история на България.