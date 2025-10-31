Историкът Красимир Григоров стана носител на наградата „Будител на годината“ във Враца

Историкът и общественик Красимир Григоров бе удостоен с традиционната награда „Будител на годината 2025“. Отличието му бе присъдено за упоритостта, постоянството и професионализма при изготвянето и издаването на вестник „Ботьов лист“, обяви по време на церемонията Красимир Ангелов от регионалната структура на ВМРО – организацията, учредила наградата преди 14 години.

Церемонията се проведе пред паметника на Свети Софроний Врачански. Сред присъстващите бяха и представители на Клуба на дейците на културата, чиито член е Григоров.

„Правя го заради Враца, заради общността, заради мястото, което нашият град заслужава в съвременното развитие на България. Вестникът, който съхраняваме вече почти 148 години, е единственият от този период, който продължава да пулсира и да живее, и единственото издание в памет на легендарния войвода Христо Ботев“, сподели Красимир Григоров при получаването на наградата.

По думите му това признание задължава много и го кара с неотслабваща сила да се съсредоточи върху това, което би осветлило по нататъшния път на врачани в борбата за укрепване и утвърждаване на града. „На научно ниво водим борба Враца да заеме достойното си място в началото на българското Възраждане, защото в борбата за самостоятелна просвета и църковна самостоятелност Враца е била първенец и до смъртта на Димитраки Хаджитошев е имала водещо място“, каза още Григоров.

Вестник „Ботьов лист“ се издава ежегодно по време на традиционните Ботеви дни, провеждани във Враца в навечерието на 2 юни, и в него със свои статии се включват историци, литературоведи, журналисти, писатели, поети, режисьори, преводачи, общественици. Тази година изданието бе представено от журналистката Валерия Велева.

Наградата „Будител на годината“ се връчва традиционно в навечерието на 1 ноември, Деня на народните будители. Миналата година с нея бе удостоен директорът на Драматично-куклен театър Враца Владлен Александров. Проф. Ангел Кунчев, археологическия екип на Регионалния исторически музей Враца, народният певец Светлин Миланов също са носители на тази награда.