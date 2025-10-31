Общинските съветници в Шумен не подкрепиха промяна на цените на таксиметров превоз и отхвърлиха промяна на общинската транспортна схема

Минималните и максималните цени за таксиметров превоз, валидни за територията на община Шумен, остават без промяна, решиха общинските съветници в Шумен. След дискусия те не подкрепиха докладна записка, внесена от зам.-кмета на община Шумен Даниела Савчева за промяна на цените за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. Общинските съветници разгледаха общо 49 точки на заседание на Общинския съвет, продължило два дни.

На заседанието бе взето решение да се отложи за ноември разглеждането на докладна записка за промяна в решение на заседание на Общински съвет - Шумен относно предложението за изготвяне на „Визия за управление на отпадъците на територията на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) - Шумен“.

Общинските съветници отхвърлиха предложената с докладна записка от зам.-кмета на община Шумен Даниела Савчева промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението с автобусен транспорт (автобус номер 7).

Общинският съвет утвърди състава на временната комисия по процедурата за избор на обществен посредник на територията на община Шумен. В нея са включени 11 души (петима общински съветници, трима представители на общинската администрация и трима представители на неправителствени организации).

Общинският съвет в Шумен утвърди продажбата на три общински жилища на наематели, настанени в тях по административен ред. Общинските съветници не подкрепиха докладна записка за продажба чрез търг на три поземлени имота в землището на Шумен, в местност Сакарка и местност Теке Дере.

Общинските съветници гласуваха докладни записки за продажба и отдаване под наем на имоти, общинска собственост и за изменения и допълнения на решения на Общинския съвет. Те одобриха и докладни записки за подробни устройствен планове и планове за регулация, във връзка със застрояване.

Общинският съвет в Шумен взе решение за определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД, за 2025 г. На вниманието на общинските съветници бе представен Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен.

Общинските съветници в Шумен подкрепиха докладна записка на кмета на Шумен проф. Христо Христов за кандидатстване по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025, финансирана от Министерството на младежта и спорта. С решението се дава съгласие от бюджета на Община Шумен да бъдат осигурени средства в размер на 15% или до 326 946 лв (166 705 евро) за задължително съфинансиране по програмата, с цел изграждане на спортна зала за подготовка на състезатели по борба, вдигане на тежести и обща физическа подготовка на територията на спортния комплекс "Плиска" в Шумен.

Както БТА съобщи, в първия ден на заседанието на Общинския съвет в Шумен на 30 октомври бяха приети Наредба за организация на движението на територията на общината, с която се разширява синята зона в града, както и изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. С решение на общинските съветници бе утвърден нов начин за изчисляване на размера на такса "битови отпадъци" – на база ползвател.