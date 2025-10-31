Акция „Зима“ започва от утре, съобщиха от областната полиция в Перник

Пернишката полиция обяви началото на традиционната кампания Акция "Зима“, която се провежда в цялата Пернишка област. Това съобщиха по време на брифинг от Областната дирекция на МВР – Перник.

Акцията ще бъде разделена на три етапа. От утре, 1 ноември, започва първата част, която е насочена към превозни средства с животинска тяга, водачи на велосипеди и други участници в движението. По време на нея ще се наблегне на контрола за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация, съобщи пред журниласти началникът на сектор „Пътна полиция“ – Георги Василев.

В рамките на първата десетдневка на кампанията с различни инициативи ще бъде отбелязан и Световният ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия (ПТП), който тази година ще бъде отбелязан на 16 ноември.

През втората част на кампанията, която ще се проведе от 10 до 20 ноември, ще се следи за спазването на правилата за движение от страна на пешеходците, както и за осигуряването на предимство от водачите.

Третият етап на акция „Зима“ ще е от 20 до 30 ноември и е насочен към техническото състояние, оборудването и готовността на автомобилите за придвижване през студените месеци. Във фокуса ще бъдат осветителните и отоплителните системи, които влияят върху комфорта и концентрацията по време на пътуване, допълни още началникът на сектор „Пътна полиция“.

Във връзка със зимния сезон Георги Василев препоръча на учащите се да се придвижват със светлоотразителни дрехи, елементи или светещи раници, за да бъдат забелязвани от водачите при пресичане на пешеходни пътеки. Той отправи апел и към родителите, които превозват децата си на задната седалка на автомобилите, да се погрижат за тяхното обезопасяване с предпазни колани.

До 20 ноември ще бъде гратисният период, през който шофьорите ще могат да сменят летните гуми със зимни.

Акцията се провежда вече 30 години по инициатива на Съюза на българските автомобилисти, в партньорство с полицията, Агенция „Пътна инфраструктура“, Българския червен кръст (БЧК). На брифинга присъства директорът на секретариата на Областната дирекция на БЧК – Перник Милена Стаменова, както и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

По време на миналогодишната акция „Зима“ са били проведени 49 специализирани полицейски операции. Проверени са 1371 превозни средства, съставени са 236 акта и наложени 678 глоби с фиш. Глобени са били двама пешеходци с акт и 65 с фишове.