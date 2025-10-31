Подробно търсене

Американският актьор Джеси Айзенбърг възнамерява да дари бъбрек на непознат

Михаил Евлогиев
Американският актьор Джеси Айзенбърг възнамерява да дари бъбрек на непознат
Американският актьор Джеси Айзенбърг възнамерява да дари бъбрек на непознат
Актьорът Джеси Айзенбърг през март 2025 г. в Лос Анджелис. Снимка: AP/John Locher
Ню Йорк,  
31.10.2025 14:44
 (БТА)
Етикети

Американският актьор Джеси Айзенбърг, известен с ролите си във филмите „Социалната мрежа“ и „Зрителна измама“, ще дари бъбрек на непознат от алтруистични подбуди, съобщава Си Ен Ен.

Джеси Айзенбърг шокира някои зрители по време на участие в предаването Today на телевизията с декларация, която сякаш изненада и него според Си Ен Ен. Актьорът беше поздравен от водещия на сутрешното предаване Крейг Мелвин за това, че е голям поддръжник на кръводарителските акции. Айзенбърг помогнал и участва в акция по кръводаряване, проведена в предаването.

„Ще даря бъбрека си след шест седмици. Наистина“, каза актьорът. Докато присъстващите изразиха изненадата си, Айзенбърг добави: „Не знам защо. Бях заразен от вируса на кръводарителството“.

Той допълни, че първоначално е имал идеята да стане донор още преди десетилетие, но никога не е получил отговор от организацията, с която се е свързал тогава.

В САЩ има недостиг на донори на органи, отбелязва Си Ен Ен. Приблизително 90 000 души са в списъка на чакащите за трансплантация на бъбрек към септември 2024 г., показват данните. 

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

07.12.2023 10:36

Фестивалът „Сънданс“ ще представи 82 пълнометражни филма от 24 държави на 40-ото си издание през януари

В сряда организаторите на „Сънданс“ обявиха разнообразна и богата програма от 82 пълнометражни филма от 24 държави за 40-ото издание на кинофестивала, което ще се проведе през януари догодина, съобщава АП. Сред акцентите на събитието е завръщането
18.05.2022 20:15

Актьорът Джеси Айзенбърг премина успешно зад камерата

Джеси Айзенбърг представи в Кан първия си игрален филм като режисьор "Когато приключите със спасяването на света" (When You Finish Saving The World), с който беше открита секцията " Седмица на критиката", съобщи АФП. Въпреки че прилича на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:54 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация