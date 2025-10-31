Подробно търсене

"Амбицирани сме да останем сред водещите отбори в България", каза пред БТА наставникът на волейболния Берое Мирослав Живков

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Стара Загора,  
31.10.2025 14:34
 (БТА)

Генерално амбициите ни са да останем сред водещите отбори в България. Ще следваме процесът с в изграждането на отбор, който ни доведе до най-високо ниво. Това каза в интервю за БТА старши треньорът на волейболния Берое Мирослав Живков.

След като почива на старта, утре пред отбора от Стара Загора предстои гостуване на Черно море във Варна  в среща от втория кръг на Супер волей.

Наставникът коментира предсезонната подготовка на старозагорци и изказа притеснението си от кадровите проблеми в тима.

„Доволен съм от старанието на състезателите и времето, което имахме за подготовка. Не съм доволен, че все още не сме в пълен състав, защото към момента Махди Бентахер не е пристигнал и отделно съм притеснен до голяма степен и от текущи травми, които имаше у някои волейболисти в подготвителния период. Някои състезатели не успяха да се готвят на 100 процента, но това е част от играта и трябва да се опитаме да създадем максимално добра среда, за да постигнем добри спортни резултати. Преди мача утре имаме още един играч, който е под въпрос за срещата, но медицинският щаб ще прецени утре и ще вземем решение“, посочи треньорът.

По повод предстоящата среща утре от 19:00 часа във Варна Живков изрази очаквания за труден двубой.

„Ще бъде труден мач, но искам и очаквам всички волейболисти да бъдат максимално концентрирани и да дадат максимума от себе си. Това е първи мач за нас, но ще се опитаме да излезем максимално мотивирани и да бъдем сработени за двубоя“, коментира още Мирослав Живков.

Наставникът на Берое говори за амбициите и очакванията си относно представянето на отбора през сезона, като коментира изграждането на нов състав.

„Генерално амбициите ни са да останем сред водещите отбори в България. Ще следваме процесът с изграждането на отбор, който ни доведе до най-високо ниво. Не успяхме да спрем двама наши състезатели, които отидоха в Италия и трябваше да ги заменяме. Играем и с двама нови разпределители. Това са основни постове, заедно с посрещачите и реално формираме нов отбор. Имаме състезатели, които представляват интерес, но за интегрирането им в състава и към моите изисквания е въпрос на време и на много работа“, заяви той.

Специалистът обърна внимание и на предстоящото участие на Берое в европейския клубен турнир Чалъндж Къп.

„Участието ни в Европа е заслуга на целия клуб и е достойнство за нас. Естествено ще ни трябва опит в международни мачове на такова ниво, но ние ще се опитаме да се представим добре. Целият процес по изграждане на тима в момента ще повлияе, но смятам, че вършим добра работа. Трябва време за моделиране стила на игра, който искаме и носеше резултати през последните години“, посочи треньорът и сподели конкретните си очаквания за срещите със Слован (Братислава):

„Разполагат с най-добрите волейболисти на Словакия и са окомплектовани. Трябва да се опитаме да противодействаме по най-добрия начин“

Мирослав Живков коментира пред БТА и резултатите в първия кръг от шампионата по волейбол.

„На фона на представянето на отборите не съм изненадан от резултатите в първия кръг. Имаше отбори с кадрови проблеми и с такива те са друг тип отбори. Ще бъде равностойно първенство и отборът с най-добър тренировъчен процес и този, който е успял да се съхрани - ще показва най-добрите резултати. Първенството е интригуващо и всеки може да вземе победа в даден мач“, каза старши треньорът на Берое.

/КМ/

