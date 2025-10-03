Шофьор с 2,44 промила алкохол е задържан в Троян, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

На 2 октомври 44-годишният мъж от Троян е спрян за полицейска проверка при управление на лек автомобил в града. С техническо средство е установено, че шофира след употреба на алкохол, с концентрация в издишания въздух 2,44 промила.

Водачът е задържан в местното полицейско управление за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство и служители на Районното управление в Троян продължават работа.

През август беше задържан шофьор с 2,22 промила алкохол в Луковит.