Състезатели от русенския клуб "Олимп - спортът е равнопоставен" ще участват на Държавните първенства по бадминтон и спортна стрелба

Състезатели от русенския клуб "Олимп - спортът е равнопоставен" ще участват на Държавните първенства по бадминтон в Сливен и по спортна стрелба в Пловдив, съобщи за БТА председателят Георги Гаев.

"Представяме се добре в различните турнири и първенства и през тази година. Както винаги ще се борим за призови места и медали и Сливен, и Пловдив", каза още Гаев.

Той добави, че въпреки сложната метеорологична обстановка днес той Костадин Кожухаров и Валери Василев пътуват за Държавното първенство по бадминтон в Сливен, което започва утре. Гаев поясни, че тримата са с различни видове увреждания и ще се състезават в различни групи.

Други състезатели от "Олимп - спортът е равнопоставен" продължават подготовката си за предстоящото по-късно този месец Държавно първенство по спортна стрелба в град Пловдив. Продължава и набирането на нови хора с увреждания, които желаят да преоткрият себе си и спортния си талант. Спортът носи здраве, но и възможност за заслужена реализация в обществото на хората с увреждания, отбеляза Георги Гаев.