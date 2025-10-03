Подробно търсене

Абсолютен рекорд по количество валеж е отчетен в Бургас – 249 литра на кв. м, съобщи кметът Димитър Николов

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Абсолютен рекорд по количество валеж е отчетен в Бургас – 249 литра на кв. м, съобщи кметът Димитър Николов
Абсолютен рекорд по количество валеж е отчетен в Бургас – 249 литра на кв. м, съобщи кметът Димитър Николов
БТА, Бургас (3 октомври 2025) Улица „Одрин" е затворена за движение. В следствие на обилните валежи участъци от нея са наводнени. На място движението се регулира от екипи на полицията, които отклоняват трафика. Работи се по почистване и отводняване на улицата.Снимка: Христо Стефанов/БТА (ПБ)
Бургас,  
03.10.2025 16:09
 (БТА)

Абсолютен рекорд по количество валеж е отчетен в Бургас – 249 литра на кв. м в южната част на града, съобщи кметът Димитър Николов на официалната си фейсбук страница. Данните са от системата за наблюдение на водните нива, която проследява обстановката на няколко ключови точки в града, посочва той.

"110 литра на кв. м са отчетени от хидрометеорологичната станция за Бургас, но на трите точки с датчици от центъра на юг е измерено абсолютно рекордно количество – 249 литра на кв. м", заявява Николов. По думите му, откакто е монтирана системата за отчитане на водните нива, най-голямото количество досега е било 165 литра на кв. м.

"Няма инфраструктура, която да може да поеме такива количества, паднали за толкова кратко време. Има неудобство, има щети, но те ще бъдат отстранени", заявява кметът на Бургас.

/МК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

03.10.2025 16:29

В област Бургас работят 18 екипа с над 50 служители, най-критична е обстановката в Елените, каза комисар Калоян Дончев

На територията на област Бургас работят 18 екипа с над 50 служители, каза пред журналисти началникът на Националния оперативен център към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) комисар Калоян Дончев след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка.
03.10.2025 16:25

Екипи на Областно пътно управление извършват оглед на инфраструктурата в община Царево заради щети от наводненията

Екипи от Областно пътно управление Бургас извършват оглед на цялата инфраструктура в региона на община Царево, за да оценят състоянието ѝ и да бъдат набелязани последващи действия за възстановяването ѝ. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:29 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация