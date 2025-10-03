АНП: Според нидерландския министър на отбраната Рубен Брекелманс дроновете над Белгия се вписват в „тревожна тенденция“

Според служебния министър на отбраната Рубен Брекелманс, новината, че дронове са били забелязани над военен обект в Белгия, се вписва в „тревожната тенденция“, която се наблюдава от известно време. Министърът не пожела да коментира по-подробно случая към момента, тъй като белгийските власти все още разследват кой стои зад него. По-рано Русия беше обвинена, когато дронове нарушиха въздушното пространство на Дания. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Брекелманс отказа да коментира също дали са необходими допълнителни мерки за защита на нидерландското въздушно пространство. Там също постоянно летят "всякакви дронове", често по „много основателни причини“, подчерта той. „И ако се случи нещо, което не може да бъде обяснено веднага, не означава, че сме мигновено във военна ситуация или въоръжен конфликт, в който Министерството на отбраната трябва да се намеси“, добави министърът.

Външният министър Давид ван Вел призовава за бдителност. „Дроновете са достъпни навсякъде, във всякакви форми и размери“, казва той. „В контекста на широкомащабни военни действия е много лесно да се пуснат няколко от тези неща някъде и да се наруши въздушният трафик.“ Нидерландия вече взе това предвид в контекста на срещата на върха на НАТО в Хага през юни, според Ван Вел.

Дроновете са предмет на внимание и от страна на Министерството на инфраструктурата и управлението на водите, казва министър Роберт Тиман. Поради нарастващото използване на тези безпилотни летателни апарати за граждански цели през следващите години въздушното пространство ще стане „много по-натоварено“. Това налага необходимост от нови правила. Освен това е важно да може да се прави ясно разграничение между полезни и враждебни дронове, допълни министърът.



(Новината се разпространява по споразумение между БТА и АНП)