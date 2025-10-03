ФНА: Филипинската Камара на представителите прие резолюция за подкрепа на пострадалите от земетресението в Себу

Филипинската Камара на представителите прие резолюция, с която изразява дълбоко съчувствие, състрадание и солидарност към пострадалите и жертвите на разрушителното земетресение с магнитуд 6,9, разтърсило във вторник остров Себу и околните провинции, съобщи Филипинската новинарска агенция ФНА.

С внасянето на резолюцията депутатите откликнаха на призива на президента Фердинанд Маркос-младши за спешно отпускане на средства за подпомагане на най-засегнатите райони.

"Решено е членовете на Камарата, както колективно, така и индивидуално, да се включат активно в усилията за предоставяне на помощ и възстановяване на засегнатите от земетресението райони, с цел да се осигури подкрепа за пострадалите по всякакъв начин."

Трусът отне живота на 72 души, рани стотици и нанесе сериозни щети на жилища, търговски сгради, ключова инфраструктура и религиозни обекти.

Резолюцията отбелязва и разпореждането на президента Маркос-младши към всички съответни правителствени агенции да се включат в спасителните, медицински и хуманитарни дейности. Президентът лично увери пострадалите, че държавата ще им окаже пълна подкрепа не само за първоначалното възстановяване, но и за цялостното връщане към нормалния живот.

"Камарата на представителите поднася искрените си съболезнования и изразява дълбока съпричастност със семействата и близките на загиналите и пострадалите. Тя изразява също непоклатимата си солидарност с провинция Себу и всички засегнати общности в този тежък момент, и ангажимент за участие в процеса на връщане към нормалното", се казва още в резолюцията.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)