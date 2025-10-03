Русия се опита да повлияе върху избори в Румъния и Молдова, но се провали, заяви говорител на румънското МВнР

Русия се опита да повлияе на избори в Румъния и Република Молдова и се провали, защото гражданите на тези страни предпочитат други ценности и перспективи, заяви днес говорителят на Министерството на външните работи на Румъния Андрей Църня, цитиран от Аджерпрес.

"Русия се намеси в изборни процеси и се опита да повлияе на избори в Румъния така, както се опита наскоро и в Република Молдова. Прави го систематично. Провали се, защото гражданите на тези страни предпочитат други ценности и перспективи. Казвали сме много ясно по-рано, че няма да приемаме уроци за демокрацията, изборите или свободата на пресата от Москва. Една страна – агресор на суверенна съседна държава, която се опитва да анексира териториите ѝ в брутална завоевателска война, която извършва военни престъпления, която изпраща гражданите си на смърт със стотици хиляди, където опозицията бива убивана на две крачки от Кремъл и където не съществува независима преса или свобода на изразяване, не е в състояние да дава уроци на никого", подчерта Църня в отговор на изявления от вчера на руския президент.

Президентът на Руската федерация Владимир Путин заяви вчера на пленарно заседание на Международния дискусионен клуб "Валдай" в Сочи, че властите на някои страни се опитват "да забранят политическите опоненти, които се радват на по-голямо доверие от страна на гражданите, но това нещо не работи", отбелязва Аджерпрес, позовавайки се на ТАСС.

"Някои страни се опитват да забранят политическите си противници, които вече постигат по-голяма легитимност, по-голямо доверие от страна на гражданите. Ние знаем, минали сме през това. Но не работи. Забраните не работят", е посочил Путин в речта си.

По думите на руския президент данните от социологически проучвания в европейските страни показват все по-голямо отхвърляне на прекомерните амбиции на политическите елити в тези страни.

"Статуквото не иска да отстъпи властта, заблуждава открито собствените си граждани, създава напрежение на външните граници и прибягва до всякакви трикове в собствените си страни – все по-често на ръба на закона и дори отвъд него. Но не е възможно да превръщаш до безкрайност демократичния изборен процес във фарс и да манипулираш волята на народа, какъвто беше случаят в Румъния например", е посочил още Путин, като е добавил, че подобни процеси се наблюдават и в други страни.

На 6 декември 2024 г. Конституционният съд на Румъния анулира резултатите от първия тур на президентските избори, спечелени от крайнодесния популист Калин Джорджеску, заради съмнения за външна намеса от страна на Русия. През май 2025 г. се състояха повторни президентски избори, които бяха спечелени от проевропейския кандидат Никушор Дан.

В Молдова на 28 септември бяха проведени парламентарни избори, които бяха спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността, основана от президентката Мая Санду.