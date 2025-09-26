ЕФЕ: Осем латиноамерикански групи искат от Конгреса на САЩ защита срещу нападения от страна на антиимиграционните служби

Коалиция от осем латиноамерикански организации за граждански права изпрати писмо до Конгреса на САЩ с призив за защита на мигрантските семейства и гаранции, че имиграционните служби спазват Конституцията и не допускат злоупотреби, предаде испанската агенция ЕФЕ.

„Общността за граждански права е силно разтревожена, че ескалацията на масовите депортации от администрацията на Тръмп разделя семейства, отслабва икономиката и подкопава основните права на всички в тази страна“, се казва в писмото.

Организациите настояват за промени в закона за финансиране на правителството на САЩ, така че да бъде възстановена отчетността при прилагането на миграционното законодателство. Те отправят критики към Министерството на вътрешната сигурност, което контролира имиграционните и митническите служби, стоящи зад масовите акции срещу мигранти в цялата страна.

В писмото се посочват конкретни предложения, сред които защита на гражданите от злоупотреби, предотвратяване на депортирането на деца и въвеждане на специални мерки за сигурност в „чувствителни места“ като училища, религиозни храмове и медицински центрове.

Правозащитниците настояват още за забрана федерални агенти да носят маски, за задължително използване на камери с публично достъпни записи, за ограничаване употребата на административни данни при рейдове, за повече прозрачност в набирането на персонал в антиимиграционните служби и за гарантиран достъп на членове на Конгреса до центровете за задържане на мигранти.

Коалицията подчертава, че масовите депортации имат разрушителен ефект върху американското общество – разделят семейства, вредят на малките предприятия, чиито работници са арестувани, и подкопават доверието между мигрантските общности и местните власти.

„Антилатино реториката се превърна в оръжие за налагане на опасни политики, които атакуват нашите общности, лишават ни от права и подкопават самата същност на нашата демокрация“, се посочва в позицията на коалицията.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)