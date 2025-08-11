МЕНА: Външните министри на Египет и Германия обсъдиха ситуацията в Газа в телефонен разговор

Външният министър на Египет Бадр Абделати е провел телефонен разговор с германския си колега Йохан Вадефул, за да обсъдят катастрофалната хуманитарна ситуация в ивицата Газа, като част от продължаващите дискусии за развитията в региона, съобщи египетската новинарска агенция МЕНА.

Министър Абделати потвърди египетската позиция на категорично противопоставяне на решението на израелското правителство да разширят военните действия в Газа и да бъде затвърдена израелската окупация на Ивицата.

Той подчерта нуждата за ясна позиция за това решение и призова Европейския съюз да действа бързо, за да спре опасната ескалация от страна на Израел.

Абделати заяви, че целта на израелското решение е да затвърди незаконната окупация на палестински територии. Той добави, че Египет категорично отхвърля политиката на глад и систематично убиване на палестинския народ. Той обясни, че постоянните израелски нарушения са в крещящо противоречие с международното право и международното хуманитарно право.

В този контекст, външният министър на Германия Йохан Вадефул похвали решението на правителството за спиране на износа на оръжия и военно оборудване за Израел, които биха могли да бъдат използвани във военни операции в ивицата Газа.

Абделати обсъди и текущите договорености за домакинство на Международната конференция за ранно възстановяване и реконструкция в Газа, след като бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня.

От своя страна, германският външен министър изрази пълна признателност за сериозните усилия на Египет за постигане на прекратяване на огъня и за осигуряване на доставката на хуманитарна помощ в Газа.

Вадефул похвали инициативата на Египет да бъде домакин на конференцията за ранно възстановяване и реконструкция, потвърждавайки желанието на Германия да участва на високо ниво и да действа като спонсор на конференцията.

Той също така се съгласи, че разширяването на израелските военни операции в ивицата Газа представлява сериозна опасност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)