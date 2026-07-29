Зеленски разговаря за кратко с Нетаняху във Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски имаше кратък разговор с министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху в американската столица Вашингтон, предаде Укринформ.

Това стана във Вашингтонската катедрала, където двамата присъстваха на възпоменателната церемония за починалия внезапно на 11 юли виден американски сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм.

Преди това двамата лидери бяха приети в Белия дом от президента на САЩ Доналд Тръмп.