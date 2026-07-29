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Зеленски разговаря за кратко с Нетаняху във Вашингтон

Иво Тасев
Зеленски разговаря за кратко с Нетаняху във Вашингтон
Зеленски разговаря за кратко с Нетаняху във Вашингтон
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху и украинският президент Володимир Зеленски (крайните вляво и вдясно) във Вашингтонската катедрала, 28 юли 2026 г. Между тях (в лице) е външният министър на Украйна Андрий Сибига. Снимка: АП/Jacquelyn Martin
Вашингтон,  
29.07.2026 00:21
 (БТА)
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Украинският президент Володимир Зеленски имаше кратък разговор с министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху в американската столица Вашингтон, предаде Укринформ.

Това стана във Вашингтонската катедрала, където двамата присъстваха на възпоменателната церемония за починалия внезапно на 11 юли виден американски сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм.

Преди това двамата лидери бяха приети в Белия дом от президента на САЩ Доналд Тръмп.

/ИТ/

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