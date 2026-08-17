МРРБ започва процедура по отчуждаване на частни имоти за изграждане на участъци от АМ „Струма“ в община Кресна

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) започва процедура по отчуждаване на частни земеделски и горски имоти за изграждане на участъци от АМ „Струма“ на територията на община Кресна, съобщиха от ведомството на интернет страницата си.

Имотите са необходими за строителството на Лот 3.2.2 на магистралата - ляво платно – участък „Крупник – Кресна“, обходен път на град Кресна – част от дясно платно, и електропровод за захранване на площадка за отдих в землищата на с. Ощава и гр. Кресна.

Всички разходи по отчуждителната процедура се поемат от Агенция „Пътна инфраструктура“, информират от МРРБ.

По решение на правителството се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за изграждане на автомагистрала „Струма“ лот 3.2.2 на територията на община Кресна, област Благоевград, съобщиха от пресслужбата на кабинета в средата на миналата седмица, като уточниха, че имотите са определени, съгласно одобрения Подробен устройствен план - парцеларен план за трасето.

Реалистичният срок за завършване на платното на АМ "Струма" от София към Кулата е 2031 г., заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на инспекция миналата седмица на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето.