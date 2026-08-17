Заради ремонт са възможни прекъсвания на тока в Троян и три села в общината на 20 август

Заради ремонтни дейности са възможни прекъсвания на електрозахранването в Троян и три села в общината на 20 август, съобщават от „Електроразпределителни мрежи Запад“ (ЕРМ Запад).

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) е уведомил дружеството, че ще извършва ремонтни дейности в подстанция „Троян 2“. Това налага промяна в схемата за електрозахранване на потребителите в няколко населени места на територията на община Троян.

За периода от 10:00 до 16:00 ч. са възможни прекъсвания на електрозахранването в Троян и селата Балканец, Бели Осъм и Чифлик.

„ЕРМ Запад“, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО, посочват от дружеството. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на тока.

От „ЕРМ Запад“ информират още, че предприемат всички мерки да сведат до минимум неудобствата за потребителите и че са в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена в секция „Прекъсвания“ на сайта на „ЕРМ Запад“.

Заради планирана профилактика на трафопостове, собственост на компанията, на 18 август от 13:30 до 16:30 ч. временно ще бъде преустановено заявяването и обслужването на административни услуги в сградата на Община Троян и приемът на посетители в Музея на занаятите.