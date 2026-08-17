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Русенският музей набира доброволци за теренен обход по поречието на Дунав в района на откритите наскоро останки от мамут

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Русенският музей набира доброволци за теренен обход по поречието на Дунав в района на откритите наскоро останки от мамут
Русенският музей набира доброволци за теренен обход по поречието на Дунав в района на откритите наскоро останки от мамут
Останките от мамут бяха открити на брега на река Дунав край русенското село Ряхово в края на месец юли. Снимка: Бисер Тодоров/БТА (архив)
Русе,  
17.08.2026 15:55
 (БТА)
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Русенският музей набира доброволци за извършване на теренен обход по поречието на река Дунав в района на село Ряхово, където наскоро бяха открити останки от мамут. Това съобщи Силвия Трифонова от културната институция в Русе. 

Акцията ще се състои на 21 август (петък) и ще бъде ръководена от уредника в отдел „Природа“ Красимир Киров.

В нея могат да се включат желаещи, които са навършили 18 години, а непълнолетните трябва да са с придружител. Доброволците трябва да бъдат снабдени с вода и подходящи обувки.

Трифонова обясни, че ниското ниво на река Дунав позволява извършването на обход, който ще даде възможност за оглед на речното дъно. Тя припомни, че в края на миналия месец челюстите и костите от мамут бяха открити от жител на Ряхово. Останките бяха пренесени в Русенския музей. Още тогава при прибирането им районът бе обходен от специалистите на музея.

„През последните дни зачестяват сигналите за още находки, което налага по-детайлен оглед на пресъхналите участъци на реката“, обясни Трифонова.

/ВБ/

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