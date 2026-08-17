Крайнодясната румънска партия АУР определи като "лов на вещици" призив на американски дипломати за отнемане на визата на лидера й

Крайнодясната партия „Алианс за обединение на румънците“ (АУР) определи като „лов на вещици“ съвместна статия на четирима американски дипломати, в която е отправен призив за отнемане на американската виза на лидера на партията Джордже Симион, съобщава телевизия Диджи 24.

В статия във в. „Джерузалем пост“ четирима дипломати на САЩ – Адриан Цукерман, Роналд Гидвиц, Марк Гитенщайн и Джеймс Гилмор III, призоваха американските власти да отнемат визата на лидера на АУР Джордже Симион заради предполагаеми антисемитски възгледи.

„Възниква неизбежният въпрос: защо Джордже Симион (...) продължава да се ползва с привилегията да притежава виза за САЩ въпреки политическата си дейност, която неведнъж е предизвиквала тревога. (...) „Алианс за обединение на румънците“ постоянно е обект на критики за толерантното си отношение, подкрепата и връзките си с лица, които възхваляват (лидера на фашисткото движение в предвоенна Румъния) Корнелиу Зеля Кодряну, (румънския диктатор) Йон Антонеску и други лица, свързани с фашисткото и антисемитското минало на Румъния“, се казва в статията, подписана от дипломатите, които са двама бивши посланици на САЩ в Румъния, губернатор на Вирджиния и журналист.

В статията Симион е критикуван също за проруски позиции, за реабилитация на покойния комунистически диктатор Николае Чаушеску и по други въпроси.

От АУР излязоха с позиция, цитирана от телевизия Диджи 24.

„Без никакви убедителни доказателства и единствено въз основа на конюнктурни твърдения лидерът на АУР е обвиняван, че бил „проруски настроен“ или че подкрепял „позициите на Кремъл“, се посочва в реакцията на „Алианс за обединение на румънците“ (АУР).

В позицията се казва още, че Америка също е била свидетел на подобен „лов на вещици“ по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп от страна на мейнстрийм медии в САЩ.

„Господин Цукерман знае това много добре, но по парадкосален начин се държи в Румъния точно както мейнстрийм пресата в САЩ по адрес на Доналд Тръмп“, посочват от АУР и отправят критики конкретно към бившия посланик Адриан Цукерман, като го наричат „политически прокурор“.

„Тъжно е и дълбоко некоректно. Нищо в позициите на партията, в доктрината на АУР или в публичните изявления на нейния лидер не подкрепят тези обвинения. Отхвърляме ги категорично, но констатираме, със съжаление, двойния аршин на бившия посланик на президента Доналд Тръмп“, посочват от АУР в своята позиция.