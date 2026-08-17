Новият директор на завода за отпадъци в София подготвя двугодишен план за модернизация на предприятието

Новият директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) Юлиан Даскалов подготвя двугодишен план за модернизация на предприятието, който ще включва техническо обновяване на ключови системи и оборудване, както и дългосрочно решение за управлението и съхранението на произведеното RDF гориво. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община във връзка с проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София в завода, която е установила нарушения.

„Заводът работи без прекъсване вече повече от десетилетие и част от оборудването естествено се нуждае от основно обновяване. Това е очакван етап от жизнения цикъл на подобна индустриална инсталация, който изисква планирани инвестиции. В момента работим по изготвянето на двугодишен план за модернизация на предприятието“, заяви директорът на СПТО Юлиан Даскалов, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

Планът и необходимите инвестиции ще бъдат представени публично след финализирането им, пише в прессъобщението.

От Столичната община посочват, че установените при проверката на РИОСВ несъответствия са известни и по тях вече се работи. Те се отнасят до временното съхранение на произведеното RDF гориво върху откритите площадки на завода и осигуряването на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на площадка „Садината“.

„През последните две години фокусът на управлението беше да стабилизира работата на СПТО, да спре неизгодните договори, поръчки и други съмнителни практики, да увеличи реалното третиране на отпадъците и да удължи живота на депото. Количествата натрупан RDF са резултат и от значително по-добрата работа на завода през последните години“, заяви заместник-кметът на София по екология инж. Николай Неделков.

Само през първите шест месеца на 2026 г. СПТО е предало за оползотворяване 42 020 тона RDF. Според общината увеличеното производство на RDF е резултат от по-голямото количество отпадъци, което вместо да бъде депонирано, се преработва и превръща в гориво.

Неделков посочи, че преди 2024 г. големи количества отпадък са били насочвани директно към депото, което е съкращавало неговия живот. След стабилизирането на работата на завода прогнозният живот на последната клетка на депо „Садината“ е удължен.

По-голямото производство на RDF обаче създава необходимост от решение за съхранението му. При първоначалното проектиране на завода не са били предвидени специализирани съоръжения за съхранение на произведеното гориво. При временни натрупвания предприятието трябва едновременно да осигурява извеждането на RDF и да поддържа непрекъснатата работа на инсталацията.

Този въпрос е предмет на анализ от новото ръководство на СПТО, като се разглежда възможността за цялостно предефиниране на функциите на отделните пространства в завода.

Даскалов посочи, че целта е след постигнатото стабилизиране на производството предприятието да премине към следващ етап – адаптация към промените в морфологичния състав на отпадъка от 2010 г. досега, навременна поддръжка и модернизация на завода. Така София ще може да продължи да намалява количеството депонирани отпадъци и да използва максимално ресурсите, които могат да бъдат оползотворени.

СПТО предприема необходимите действия за изпълнение на предписанията от проверката на РИОСВ. По отношение на констатации или санкции, които предприятието счита за недостатъчно обосновани, ще бъдат използвани предвидените в закона възможности за обжалване.

Преди два дни от РИОСВ-София съобщиха, че след проверка в СПТО са установени огромни количества отпадъци, които са съхранявани в нарушение. Въпреки многократните проверки, предписанията и административно-наказателните действия, условията на комплексното разрешително не се изпълняват, допълниха от РИОСВ-София.