Метеорологичните условия и оперативни предизвикателства затрудняват спасителните операции за заседналия танкер край Оман, съобщиха властите

Метеорологичните условия и оперативни предизвикателства затрудняват спасителните операции за заседналия танкер, от който изтича руски суров петрол в защитена морска зона край бреговете на Оман, съобщи днес държавната новинарска агенция на султаната, цитирана от Ройтерс.

Оман координира спасителната операция с компанията за управление на риска “Амбри” като част от усилията за ограничаване на екологичните щети от разлива, които според някои оценки обхваща 2000 кв. км площ.

Правителствената служба по околната среда на 10 август определи площта на разлива на 400 кв. км, но предстои да актуализира данните.

Разливът от танкера “Карълайн Безенги” - резултат от необяснима атака срещу плавателния съд през юни, се е разпространи в природен резерват и в сряда достигна бреговете на Оман.

Мохамед бин Абдула ар Рауахи - генерален директор по морски дейности в Министерството по транспорта, комуникационните и информационните технологии на Оман, заяви, че трудностите са причинени от мусона в района и плиткия и скалист характер на терена, където корабът е заседнал, съобщи информационната агенция.

Условията поставят спасителните кораби и екипажите им под “оперативен и навигационен риск”, добави той.

Операцията е затруднена допълнително от повредата на плавателния съд, който е силно наводнен от едната си страна.

Корабът, за който се предполага, че превозва 800 000 барела руски петрол и е под международни санкции, заседна на 30 юни близо до омански морски природен резерват, който е дом на диви морски видове, включително гърбати китове и сокотрански корморани.

“Карълайн Безенги” беше натоварен на руското черноморско пристанище Новоросийск през април и премина през Суецкия канал в края на май, показват данните от проследяване на кораби.

Построеният през 2001 г. кораб е част от т.нар. руски сенчест флот от стари танкери, които нямат западно застрахователно покритие и плават под флага на различни държави, за да скрият истинската си принадлежност.

Корабът е обект на санкции, наложени от ЕС, Украйна, Великобритания, Канада и Швейцария.